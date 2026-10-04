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Na sinoćnjem blokaderskom skupu u Novom Pazaru, među okupljenima su se isticali transparenti "Srebrenica je genocid, Ratko Mladić je ratni zločinac!". Dok od osam govornika na skupu građani nisu dobili nikakve jasne odgovore o politici i programu ove liste, iz prvih redova je jasno pokazan suštinski deo njihovog delovanja - Srebrenica bi sa vladom koju bi sastavila ova grupacija bila proglašena za genocid, a srpski generali za ratne zločince!

Pored toga, takozvana studentska lista najavila je skup u Novom Pazaru kao mesto gde će predstaviti kandidate "iz Sandžaka". Činjenica da je najavljeno da će skup biti održan u Sandžaku, a ne u Raškoj oblasti - kako se taj deo Srbije zvanično i ustavno naziva - još jednom pokazuje da blokaderi ne poštuju granice i institucije sopstvene zemlje.

Skinuli okove straha

Sa veličanstvenog skupa "Ujedinjene Srbije", nosilac liste Aleksandar Vučić poručio je da su jedinstvo naroda, ekonomski napredak i očuvanje nacionalnih interesa jedini siguran put u budućnost. Istakao da predstojeći izbori nisu samo borba za vlast, već prelomni trenutak u kojem se brani stabilnost zemlje i pravo građana na sigurnost i dalji razvoj.

Analitičar Nebojša Obrknežev kaže da su građani Srbije i u subotu uveče iz Arene mogli da čuju jasnu politiku koja bi bila vođena ukoliko lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobije poverenje naroda.

1/113 Vidi galeriju Veliki skup Ujedinjene Srbije u Areni Foto: Ilija Ilić

- U fokus se stavlja zdravstvo i reforma školstva, dalje unapređenje infrastrukture po čitavoj Republici Srbiji, a najviše je stavljen akcenat zapravo za ta mala mesta, male sredine i sve lokalne samouprave. S druge strane, ako govorimo o toj jednoj atmosferi koja je bila u Beogradskoj areni, bila je apsolutno iznad mojih očekivanja iz razloga što se tačno vidi i po narodu koji je bio tamo da su se skinuli ti okovi straha koje je hteo neko da im nametne. I čini mi se da više udara i na inat samog naroda, da se moraju izboriti za samu državu Srbiju, jer ovde nije pitanje vlasti, već je pitanje isključivo kičme srpskog opstanka, srpskog društva i države Srbije. Građani su videli šta znači jasna politka protiv jedne nepolitike, jedne apolitičnosti koja bi želela zapravo da vodi vladu. A ko bi bio u toj vladi, ni to građani ne znaju, a dokaz za to jeste kada je Dejan Šoškić izjavio da niko sa studentske liste neće činiti izvršnu vlast.A šta interesuje narod? Pa upravo ljudi koji će biti u izvršnoj vlasti, čovek koji bi trebalo da bude premijer, jer ta fraza "prvi među jednakima i jednak među prvima", to apsolutno više ne može da prođe posle äâĺ godine, ma šta su činili i radili.

Obmanjuju narod

S druge strane desio se Novi Pazar, naglašava Obrknežev, odakle je pokazan stav, ali opet ne sa bine.

Obrknežev: Transparenti definitivno označavaju njihovu politiku Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o skupu u Novom Pazaru, govornici imaju jedan posao, a posao im je da obmanjuju narod, podvaljuju ustaljene fraze, a u samoj publici, kada govorimo u prvim redovima, se uvek mogu naći jasni i glasni transparenti koji definitivno označavaju njihovu politiku. A politika im je "Ratko Mladić jeste najveći ratni zločinac, odnosno svi naši heroji jesu ratni zločinci, u Srebrenici se desio genocid". I odatle možemo povući crtu kada je novopazarski univerzitet vetirao nekoliko kandidata direktno povezanih sa Univerzitetom u Prištini sa sedištem Kosovskoj Mitrovici. Dakle, s te strane imamo jednu opasnu kvazipolitičku platformu koja se ovde nama postavlja, a s druge strane jasnu politiku koja je vođena i do sada, gde se reč pretočila u dela i dela vidimo oko sebe. Vidimo jasnu budućnost koja je protkana načinom rada i obećanjima koja dolaze od istog čoveka koji je sve do sada ispunio.

Skup blokadera u Novom Pazaru 3. okotbra Foto: Printscreen X

Podseća da blokaderska lista i kada izađe sa nekim određenim stavom, prvi put se dešava do sada na političkoj sceni da stav ne znači određenost.