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Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je večeras da se Aleksandar Vučić nije fotografisao sa Donaldom Trampom „od kartona“ i da „blokaderi po običaju lažu“.

- Aleksandar Vučić se slikao sa Donaldom Trampom, ali od kartona. Samo u blokaderskim snovima - naveo je Vučević na Instagramu, povodom navoda na društvenim mrežama da se Vučić na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na prijemu predsednika SAD, nije fotografisao sa pravim Trampom.

Kako je Vučević istakao, lakom pretragom kroz softvere utvrđeno je da se radi o apsolutnoj laži.

- I zato vas molim da ostanete i dalje uz nas, pošto ćemo nastaviti da raskinkavamo laži i obmane koje čine blokaderi na društvenim mrežama. Ne verujte u sve ono što vidite na društvenim mrežama, ostanite uz nas, nastavlja se raskrinkavanje blokaderskih obmana i laži - poručio je Vučević.