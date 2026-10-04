"NE VERUJTE U SVE ŠTO VIDITE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA" Vučević raskrinkao blokadersku izmišljotinu o Trampu od kartona: Utvrđeno je da je APSOLUTNA LAŽ! (VIDEO)
- Miloš Vučević tvrdi da Aleksandar Vučić jeste bio na fotografiji sa Donaldom Trampom, a ne sa kartonskom figurom.
- Kaže da su navodi sa društvenih mreža o susretu na prijemu u Njujorku laž i obmana.
- Vučević poručuje da će SNS nastaviti da raskrinkava, kako kaže, blokaderske laži na mrežama.
Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je večeras da se Aleksandar Vučić nije fotografisao sa Donaldom Trampom „od kartona“ i da „blokaderi po običaju lažu“.
- Aleksandar Vučić se slikao sa Donaldom Trampom, ali od kartona. Samo u blokaderskim snovima - naveo je Vučević na Instagramu, povodom navoda na društvenim mrežama da se Vučić na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na prijemu predsednika SAD, nije fotografisao sa pravim Trampom.
Kako je Vučević istakao, lakom pretragom kroz softvere utvrđeno je da se radi o apsolutnoj laži.
- I zato vas molim da ostanete i dalje uz nas, pošto ćemo nastaviti da raskinkavamo laži i obmane koje čine blokaderi na društvenim mrežama. Ne verujte u sve ono što vidite na društvenim mrežama, ostanite uz nas, nastavlja se raskrinkavanje blokaderskih obmana i laži - poručio je Vučević.
Kurir.rs