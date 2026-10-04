Slušaj vest

Jedan od najostrašćenijih blokadera, Slobodan Prvanović, napisao je na Iksu da, prema najnovijim istraživanjima, "studenti ne pobeđuju", prenose mediji.

- Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja: Studenti ne pobeđuju! Ukoliko želite da me zbog ovog tvita vređate i psujete, izvolite u salonu - napisao je on, što je izazvalo gomile reakcija blokadera.

- I šta ćemo sada sa tom misterioznom tvrdnjom? - upitali su ga u komentarima, na šta je on odgovorio:

- Da se ne zanosimo da pobeđujemo, a da nismo obezbedili pobedu, a nismo je obezbedili. Pukli smo, nažalost, i sami smo krivi zbog toga jer smo se “ložili” da studenti pobeđuju.

Izgleda da su i oni najverniji u redovima blokadera shvatili koliko je sati i da onim što (ne)nude građanima Srbije na narednim izborima nemaju nikakvu šansu da osvoje vlast.

Ne propustitePolitika"DAN POSLE IZBORA BI UVELI SANKCIJE RUSIJI!" Vučić u Bačkoj Palanci: Nemaju problem sa napadima na policiju! Ko ste vi da nekome zabranjujete slobodu govora?!
av5.jpg
Politika"ZNAJU KAKO" DA NE SKRENU SA PUTA MILA ĐUKANOVIĆA! Šta nam blokaderi poručuju izborom slogana - Nastavak uništavanja Srbije, sve po receptu DPS-a
Milo Đukanović blokaderi
PolitikaPOCEPALI BI SRBIJU KADA BI SE DOČEPALI VLASTI: Blokaderi za večeras najavili skup u Sandžaku - a ne u Raškoj oblasti
WhatsApp Image 2026-09-24 at 13.00.506.jpeg
PolitikaBEZ PLANA I PROGRAMA, SAMO ŽURKA! A ZA DALJE - POJMA NEMAJU... Profesor i blokaderski aktivista odgovorio na pitanje šta će biti 26. oktobra (VIDEO)
Dušan Spasojević