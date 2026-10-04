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Jedan od najostrašćenijih blokadera, Slobodan Prvanović, napisao je na Iksu da, prema najnovijim istraživanjima, "studenti ne pobeđuju", prenose mediji.

- Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja: Studenti ne pobeđuju! Ukoliko želite da me zbog ovog tvita vređate i psujete, izvolite u salonu - napisao je on, što je izazvalo gomile reakcija blokadera.

- I šta ćemo sada sa tom misterioznom tvrdnjom? - upitali su ga u komentarima, na šta je on odgovorio:

- Da se ne zanosimo da pobeđujemo, a da nismo obezbedili pobedu, a nismo je obezbedili. Pukli smo, nažalost, i sami smo krivi zbog toga jer smo se “ložili” da studenti pobeđuju.