"PUKLI SMO, NAŽALOST I SAMI SMO KRIVI JER SMO SE LOŽILI DA 'STUDENTI POBEĐUJU'" Jedan od najostrašćenijih blokadera priznao: Ne pobeđujemo!
- Slobodan Prvanović je na Iksu napisao da, prema najnovijim istraživanjima, studenti ne pobeđuju, što je izazvalo brojne reakcije blokadera.
- U komentarima je poručio da se ne treba zanositi pobedom, jer ona nije obezbeđena i da su sami krivi što su verovali da studenti pobeđuju.
Jedan od najostrašćenijih blokadera, Slobodan Prvanović, napisao je na Iksu da, prema najnovijim istraživanjima, "studenti ne pobeđuju", prenose mediji.
- Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja: Studenti ne pobeđuju! Ukoliko želite da me zbog ovog tvita vređate i psujete, izvolite u salonu - napisao je on, što je izazvalo gomile reakcija blokadera.
- I šta ćemo sada sa tom misterioznom tvrdnjom? - upitali su ga u komentarima, na šta je on odgovorio:
- Da se ne zanosimo da pobeđujemo, a da nismo obezbedili pobedu, a nismo je obezbedili. Pukli smo, nažalost, i sami smo krivi zbog toga jer smo se “ložili” da studenti pobeđuju.
Izgleda da su i oni najverniji u redovima blokadera shvatili koliko je sati i da onim što (ne)nude građanima Srbije na narednim izborima nemaju nikakvu šansu da osvoje vlast.