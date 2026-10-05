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U ponoć je zvanično istekao rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, koji će biti održani 25. oktobra.

Za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, Republička izborna komisija (RIK) do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista sedam ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Proglašene liste su:

1.''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija''

2."Ivica Dačić - Faktor stabilnosti"

3."Studentska lista - Studenti pobeđuju"

4."Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP"

5."Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor"

6."Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje"

7."Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić"

8."Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DŠ - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, 9."Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski"

10."Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje"

11."SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka"

12."Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK"

13."Liberalno zelena stranka - za slobodnu i čistiju Srbiju"

14."Biram pravdu-biram budućnost-koalicija Snaga- prof. dr Ferid Bulić-Vasilios Provelegios-Stranka budućnosti i razvoja- Građanska stranka Grka Srbije"

15."Stranka rusko-srpskog jedinstva- Rusi i Srbi braća zauvek"

16."Ćale, ovo je za tebe-Petar Đurić-premijer Srbije"

17."Vladimir Gajić-Alternativa za Srbiju-Narodna stranka, Bunt-Prava Srbija"



RIK je 18. septembra pod rednim brojem 9. bio proglasio izbornu listu "Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta", ali je 22. septembra RIK-u dostavljeno obaveštenje o povlačenju liste, pa je RIK 24. septembra doneo rešenje kojim je konstatovano povlačenje te liste.