SRBIJA ZASLUŽUJE VIŠE OD POLITIKE UVREDA I MRŽNJE KOJU NUDI BLOKADERSKA LISTA Biljana Pantić Pilja oštro osudila napade na Miloša Vučevića i njegovu porodicu!
- Biljana Pantić Pilja ocenila je da blokaderska lista nema program ni konkretna rešenja, već politiku zasnovanu na uvredama i napadima na neistomišljenike i njihove porodice.
- Poručila je da su građanima potrebni rezultati, mir i stabilnost, a ne sukobi, te da politika ne sme da prelazi granice napada na porodice i decu.
- Istakla je da je 25. oktobar prilika za izbor između politike sukoba i odgovornosti, uz očekivanje pobede liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.
Poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja ocenila je da blokaderska lista građanima nije ponudila jasan program ni konkretna rešenja, već političku borbu zasnovanu na uvredama, podelama i napadima na neistomišljenike i njihove porodice.
- Blokaderska lista je pokazala da nema ni jasan plan ni program, niti konkretna rešenja za probleme građana. Umesto političkih ideja i odgovora, ponudili su program zasnovan na ličnim uvredama, napadima na političke neistomišljenike i, što je posebno zabrinjavajuće, napadima na njihove porodice. Ovaj put su svoju nemoć pokazali napadom na Miloša Vučevića i njegovu porodicu. Kada treba da svoje stavove iznesu javno, pred građanima, u televizijskoj debati, onda izostaju. Jer debata podrazumeva da političke protivnike pogledate u oči, obrazložite svoje stavove i stanete iza onoga što ste izgovorili - navela je ona na Instagramu.
Kako je naglasila, građanima Srbije nisu potrebne uvrede, podele i sukobi.
- Potrebni su im rezultati, mir i stabilnost i odgovorna politika. Politika ne sme da bude prostor u kojem se napadaju porodice i deca političkih neistomišljenika. Granice političke borbe moraju da postoje ali te granice su blokaderi odavno prešli. Srbija zaslužuje više od politike uvreda, mržnje, podela i napada na porodice. Građani zaslužuju da čuju konkretne planove, da vide rezultate i da znaju ko je spreman da preuzme odgovornost za svoje reči i postupke - poručila je Pilja.
Ona kaže da je 25. oktobar prilika da se napravi jasna razlika između politike sukoba i politike odgovornosti.
- Između praznih parola i konkretnih rezultata. Između onih koji društvo dodatno dele i onih koji žele da Srbija ide napred u miru, stabilnosti i radu. Zato će ubedljivu pobedu da odnese lista pod rednim brojem 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - zaključila je Pilja.