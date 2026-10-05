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Poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja ocenila je da blokaderska lista građanima nije ponudila jasan program ni konkretna rešenja, već političku borbu zasnovanu na uvredama, podelama i napadima na neistomišljenike i njihove porodice.

- Blokaderska lista je pokazala da nema ni jasan plan ni program, niti konkretna rešenja za probleme građana. Umesto političkih ideja i odgovora, ponudili su program zasnovan na ličnim uvredama, napadima na političke neistomišljenike i, što je posebno zabrinjavajuće, napadima na njihove porodice. Ovaj put su svoju nemoć pokazali napadom na Miloša Vučevića i njegovu porodicu. Kada treba da svoje stavove iznesu javno, pred građanima, u televizijskoj debati, onda izostaju. Jer debata podrazumeva da političke protivnike pogledate u oči, obrazložite svoje stavove i stanete iza onoga što ste izgovorili - navela je ona na Instagramu.

Kako je naglasila, građanima Srbije nisu potrebne uvrede, podele i sukobi.

- Potrebni su im rezultati, mir i stabilnost i odgovorna politika. Politika ne sme da bude prostor u kojem se napadaju porodice i deca političkih neistomišljenika. Granice političke borbe moraju da postoje ali te granice su blokaderi odavno prešli. Srbija zaslužuje više od politike uvreda, mržnje, podela i napada na porodice. Građani zaslužuju da čuju konkretne planove, da vide rezultate i da znaju ko je spreman da preuzme odgovornost za svoje reči i postupke - poručila je Pilja.

Ona kaže da je 25. oktobar prilika da se napravi jasna razlika između politike sukoba i politike odgovornosti.