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Potpredsednik grupe Evropskog parlamenta "Evropski konzervativci i reformisti" (ECR) počeo je u petak da prikuplja potpise kako bi inicirao glasanje o zahtevu da telo EU zaduženo za nadzor političkih partija istraži "Evropsku alijansu levice" (ELA) zbog kršenja vrednosti EU.

Razlog je taj što je kabinet francuskog premijera optužio francusku članicu ELA, stranku "Nepokorena Francuska" (La France Insoumise), za organizovanje protesta učenika koji su prerasli u brutalno nasilje.

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Francuska

To je izjavio potpredsednik ECR-a Čarli Vajmers, kome je potrebno 180 potpisa poslanika iz najmanje tri političke grupe do 16. oktobra, a taj prag bi mogao da dostigne uz podršku poslanika desnice i krajnje desnice.

Može se povući i paralela sa situacijom u Srbiji u prethodne dve godine. Dakle, u Evropskom parlamentu je pokrenuta zvanična inicijativa da se zabrani političko delovanje jednoj stranci zato što su u škole uveli politiku i podstrekivali nasilje i proteste.

Za ono što takozvana studentska lista radi u Srbiji, u EU javno pokreću inicijativu za zabranu.

Pokrenuta inicijativa u Evropskom parlamentu da se zabrani političko delovanje levici zbog toga što su ušli u škole i organizivali proteste u školama! Za ono što Studentska lista radi u Srbiji, u EU pokreću inicijativu za političku zabranu!

Taj proces bi na kraju mogao dovesti do brisanja ELA iz registra i gubitka finansiranja iz fondova EU, što bi zapravo značilo zabranu rada te organizacije.

Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Članice ELA su španska stranka "Podemos", danska "Enhedslisten", italijanska "Levica" i portugalski "Bloko de Eskerda".

Glasanje bi trebalo da se održi na plenarnoj sednici 19. oktobra.

Iz ELA su odgovorili, i pored zastrašujućih scena koje su stigle iz Francuske, da "pružanje podrške mladima koji traže bolje obrazovanje nije kršenje vrednosti EU".

Pokrenuta inicijativa u Evropskom parlamentu da se zabrani političko delovanje levici zbog toga što su ušli u škole i organizivali proteste u školama! Za ono što Studentska lista radi u Srbiji, u EU pokreću inicijativu za političku zabranu!

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