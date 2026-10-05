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Na Topčiderskom groblju u Beogradu juros je u prisustvu porodice i velikog broja građana održan četrdesetodnevni pomen generalu Ratku Mladiću.

Kod porodične grobnice, gde je Ratko Mladić sahranjen pored ćerke Ane 7. septembra, već od ranih jutarnjih časova počeli su da se okupljaju prijatelji, veterani i saborci bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, a nešto pre početka službe došli su i generalova supruga Bosiljka i sin Darko sa drugim članovima porodice.

Ratko Mladić pomen Foto: Marko Kranjc

Pre početka parastosa, na prilazima i pored groba generala, postrojili su se u špalir Mladićevi ratni drugovi iz Prve motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske sa ratnom zastavom svoje jedinice.

Opelo, koje je počelo u 11 časova, služio je vikarni episkop lipljanski Dositej sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve.

Ratko Mladić pomen Foto: Marko Kranjc

Služba je održana uz prisustvo porodice, ratnih drugova generala i velikog broja građana, među kojima su bili i senator Republike Srpske i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, penzionisani pukovnik JNA Veselin Šljivančanin, estradna umetnica i glumica Daliborka Stojšić, mnogi drugi prijatelji, saborci i poštovaoci Ratka Mladića, kao i ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Ostojić je u razgovoru s novinarima istakao da se nikada ne sme zaboraviti ono što je general Mladić učinio za srpski narod i Republiku Srpsku.

- Uloga generala Mladića u stvaranju i odbrani Srpske ostaje deo istorijskog sećanja srpskog naroda - rekao je Ostojić.

Foto: Marko Kranjc

Nakon završetka verskog obreda prisutni su celivali krst i prilazili porodici da izjave saučešće, a zatim su Darko Mladić i članovi uže porodice u pratnji veterana, gardista vojske Republike Srpske, napustili groblje.

General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta u 84 godini, u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale u Hagu.

Njegova porodica i advokati prethodno su u više navrata tražili da mu bude omogućeno lečenje u Srbiji, dok je i Republika Srbija upućivala zahteve za njegovo prevremeno puštanje iz humanitarnih razloga, ali su ti zahtevi odbijeni.

Mladić je sahranjen u porodičnoj grobnici na Topčiderskom groblju. Na sahrani je opelo služio patrijarh Porfirije, a kovčeg je prenet uz vojne počasti i zastave Srbije i Republike Srpske.