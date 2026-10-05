GDE GOD ZAGREBEŠ, NEKA VEZA S PODGORICOM! Govornik na skupu "studentske liste" profesor na KiM, a evo kako je povezan sa Crnom Gorom
- Docent Jugoslav Gašić, predavač na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, govorio je na skupu tzv. studentske liste kod Vukovog spomenika.
- Prema podacima sa sajta Poliklinike Natal, Gašić je zaposlen i u toj ustanovi u Podgorici.
Predavač na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, docent Jugoslav Gašić,kandidat na tzv, "studentskoj list" juče je kod Vukovog spomenika održao govor u kojem se, između ostalog, osvrnuo na odnos prema Kosovu i Metohiji.
Međutim, važno je istaći da, iako jeste predavač na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, Gašić ne živi tamo.
Takođe, prema podacima dostupnim na sajtu Poliklinike Natal u Podgorici, Jugoslav Gašić je zaposlen u toj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori, gde je naveden među članovima osoblja.
Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da se i u ovom slučaju pojavljuje nekakva veza sa Crnom Gorom, imajući u vidu da je Gašić profesionalno angažovan i u Podgorici.
Ovaj podatak dodatno skreće pažnju na veze drugih pojedinaca koji se ističu u okviru tzv. "studentske liste" sa Crnom Gorom i političkim strukturama povezanim sa tom državom, na čelu sa Milom Đukanovićem.
Vučić: Mnogima u okruženju ne odgovara jaka Srbija
Upravo to je povod da sepodsetimo ranijih poruka Aleksandra Vučića, koji je u više navrata isticao da mnogim akterima iz okruženja ne odgovara snažna Srbija, kao i da postoje nastojanja da se destabilizuje i sruši vlast u našoj zemlji.
Kako je istakao, neko je zatrovao atmosferu u Srbiji, želeći da promeni politiku Srbije na međunarodnom planu pre svega.
Prema njegovim rečima, od Aljbina Kurtija, Mila Đukanovića, do Andreja Plenkovića, svi žele rušenje vlasti u Srbiji. Tim povodom, Vučić se osvrnuo i na slogan koji su blokaderi uzeli upravo od Mila Đukanovića, a koji glasi: "Mi znamo kako, Crna Gora k'o Monako".
- A žele li oni išta dobro Srbiji? Da razmislimo o tome. I kad sebi date odgovor, biće vam potpuno jasno zašto žele promenu vlasti u Srbiji. Jeste li videli, osim činjenice da su veoma blisko sarađivali sa najvažnijim ljudima Mila Đukanovića, njihov prvi na listi, gospodin Srdanović.
Pogledajte, oni su im uzeli slogan Mila Đukanovića od pre 30 i nešto godina: "Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. " E, to je slogan blokaderima ovde koji kače po bilbordima.
Oni nisu mogli da smisle nešto svoje, nego su morali i slogan da dobiju od Mila Đukanovića. A vi, ljudi, razmislite zašto je to tako i ko to naređuje - rekao je Vučić.
Veze Đukanovića sa "studentskom listom"
Ne može da se zanemari činjenica da je citirani slogan "Mi znamo kako" u svojoj kampanji već koristio Milo Đukanović, višedecenijski neprikosnoveni gospodar Crne Gore.
Njegove veze sa takozvanom studentskom listom nesporne su i jake, javnosti su predočeni dokazi da je nosilac takozvane blokaderske liste Crnogorac Ilija Srdanović lični Milov lekar, a drugi crnogorski političari pozdravii su izbijanje svog sunarodnika na čelo blokaderskog pokreta.
Kurir.rs