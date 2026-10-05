Prema njegovim rečima, od Aljbina Kurtija, Mila Đukanovića, do Andreja Plenkovića, svi žele rušenje vlasti u Srbiji. Tim povodom, Vučić se osvrnuo i na slogan koji su blokaderi uzeli upravo od Mila Đukanovića, a koji glasi: "Mi znamo kako, Crna Gora k'o Monako".

- A žele li oni išta dobro Srbiji? Da razmislimo o tome. I kad sebi date odgovor, biće vam potpuno jasno zašto žele promenu vlasti u Srbiji. Jeste li videli, osim činjenice da su veoma blisko sarađivali sa najvažnijim ljudima Mila Đukanovića, njihov prvi na listi, gospodin Srdanović.

Pogledajte, oni su im uzeli slogan Mila Đukanovića od pre 30 i nešto godina: "Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. " E, to je slogan blokaderima ovde koji kače po bilbordima.

Oni nisu mogli da smisle nešto svoje, nego su morali i slogan da dobiju od Mila Đukanovića. A vi, ljudi, razmislite zašto je to tako i ko to naređuje - rekao je Vučić.

Veze Đukanovića sa "studentskom listom"

Ne može da se zanemari činjenica da je citirani slogan "Mi znamo kako" u svojoj kampanji već koristio Milo Đukanović, višedecenijski neprikosnoveni gospodar Crne Gore.

Njegove veze sa takozvanom studentskom listom nesporne su i jake, javnosti su predočeni dokazi da je nosilac takozvane blokaderske liste Crnogorac Ilija Srdanović lični Milov lekar, a drugi crnogorski političari pozdravii su izbijanje svog sunarodnika na čelo blokaderskog pokreta.