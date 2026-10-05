"JE LI TO DOVOLJNO JASNO ILI DA PROBAM NA ENGLESKOM?!" Brnabić postavila na mesto blokaderskog novinara: Videćete šta ćemo mi kao stranka uraditi sa Šapićem
Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić rekla je danas, odgovarajući na pitanja novinara Mladena Savatovića o incidentu sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem, da je se Aleksandar Vučić odmah sutradan oglasio o tome i izneo osudu.
- Pričate neistine. I znate da pričate neistine. S tim što ja verujem da vi zaista ponižavate sve građane Srbije, verujući da oni treba da veruju vama, a ne treba da veruju svojim očima i svojim ušima. Govorite neistinu zato što se Aleksandar Vučić o incidentu u koji je bio upleten Aleksandar Šapić, oglasio odmah sutradan. Dakle, sledeće jutro se Aleksandar Vučić oglasio, osudio i rekao da je to bilo neprimereno, i rekao da to nije smelo da se desi. I da smo mi apsolutno protiv nasilja. Aleksandar Vučić je to uradio, dakle, bukvalno, ja mislim, nekoliko sati nakon tog incidenta. Nije ulazio, nije ulazio ni u šta. Dakle, osudio je to što Aleksandar Šapić nije izbegao političke provokacije i što se nije sklonio sa lica mesta - rekla je ona nakon pitanja da li Šapić zaslužuje da ostane na mestu gradonačelnika.
- Kao i u slučaju vaše koleginice Tanje Aleksić, koja mi je rekla da na vašoj televiziji nismo čuli da je Aleksandar Vučić "produkcija zmijskog gnezda", pa je rekla: nije tačno. Obećavam da ću, kako sam dokazala da je Tatjana Aleksić govorila neistinu, da ću tako dokazati da i Mladen Savatović sada govori neistinu. Aleksandar Vučić se jasno ogradio, jasno rekao da je to neprimereno i neprihvatljivo, i uradio sve ono što studentska lista, a posebno prvi na studentskoj listi, Ilija Srdanović, nikada nije. Dakle, to je razlika između Aleksandra Vučića i Ujedinjene Srbije i te prevare koja se zove studentska lista - rekla je Brnabić.
Ona je potom nastavila da odgovara na njegova pitanja.
- U budućnosti ćete videti šta ćemo mi kao stranka uraditi sa Aleksandrom Šapićem kao našim članom. Je l' to dovoljno jasno ili i dalje ne razumete? Hoćete da probam na engleskom? Pa dobro, ako vama nije, ja ne znam kako drugačije da vam objasnim definiciju, odnosno pojam reči. Videćete. Ali dobro, idemo sada dalje. Što se tiče napada, bilo na vas ili na bilo kog drugog novinara ili bilo kog pripadnika medija, ja još jednom želim da kažem da osuđujem svaki napad. To je civilizacijska crvena linija. To jednostavno ne sme i ne treba da se dešava. I svako ko učestvuje u bilo kakvom napadu treba da snosi odgovornost za to. Sa druge strane, opet moram da ukažem na neverovatno i sramotno licemerje vas koji ste, koleginici Branki Lazić, kada je bila fizički napadnuta, rekli: a što ste vi došli tu kad ste znali da će da vas napadnu? E, ta, e to je, to su vaši novinarski standardi. Još jednom: niste vi predvodili napade, ali nikada niste ni osudili one koji su konstantno i kontinuirano napadali i novinarke - rekla je Brnabić.