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Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić rekla je danas, odgovarajući na pitanja novinara Mladena Savatovića o incidentu sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem, da je se Aleksandar Vučić odmah sutradan oglasio o tome i izneo osudu.

- Pričate neistine. I znate da pričate neistine. S tim što ja verujem da vi zaista ponižavate sve građane Srbije, verujući da oni treba da veruju vama, a ne treba da veruju svojim očima i svojim ušima. Govorite neistinu zato što se Aleksandar Vučić o incidentu u koji je bio upleten Aleksandar Šapić, oglasio odmah sutradan. Dakle, sledeće jutro se Aleksandar Vučić oglasio, osudio i rekao da je to bilo neprimereno, i rekao da to nije smelo da se desi. I da smo mi apsolutno protiv nasilja. Aleksandar Vučić je to uradio, dakle, bukvalno, ja mislim, nekoliko sati nakon tog incidenta. Nije ulazio, nije ulazio ni u šta. Dakle, osudio je to što Aleksandar Šapić nije izbegao političke provokacije i što se nije sklonio sa lica mesta - rekla je ona nakon pitanja da li Šapić zaslužuje da ostane na mestu gradonačelnika.

- Kao i u slučaju vaše koleginice Tanje Aleksić, koja mi je rekla da na vašoj televiziji nismo čuli da je Aleksandar Vučić "produkcija zmijskog gnezda", pa je rekla: nije tačno. Obećavam da ću, kako sam dokazala da je Tatjana Aleksić govorila neistinu, da ću tako dokazati da i Mladen Savatović sada govori neistinu. Aleksandar Vučić se jasno ogradio, jasno rekao da je to neprimereno i neprihvatljivo, i uradio sve ono što studentska lista, a posebno prvi na studentskoj listi, Ilija Srdanović, nikada nije. Dakle, to je razlika između Aleksandra Vučića i Ujedinjene Srbije i te prevare koja se zove studentska lista - rekla je Brnabić.

Ona je potom nastavila da odgovara na njegova pitanja.