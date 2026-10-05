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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić prisetio se večeras događaja iz Tirane.

- Mnogo nas je bilo, 40 nas, verovatno Evropska politička zajednica, cela Evropska unija, kompletno rukovodstvo Evropske unije. I pojavi se Gzavije Betel, on je tad bio premijer, sad je ministar spoljnih poslova Luksemburga. Znači, jedan šarmantan tip, sa svima se druži, pravi kontakte svuda, ali naravno, kad je potrebno da se obavi posao za ove jače, oni njemu kažu: "Ti potegni neku temu. " I iznenada, u sred cele priče, nemam pojma o napretku na evropskom putu, Gzavije Betel ustane. Nekako su bili mali stolovi ti u Tirani, svi smo bili blizu jedni drugih. "Ajde ti, Aleksandre Vučiću, da nam objasniš, zašto si ti jedini pametan u Evropi, mi svi ne znamo šta radimo, ali ti jedini nećeš da uvedeš sankcije Rusiji, pa te molimo svi ovde da čujemo tvoje. .. " I ja, kao da me neko polio kofom vode, nit sam očekivao, posebno nisam od njega očekivao - ispričao je Vučić.

On je rekao da se pre toga video sa Makronom i dogovorio da to ne pokreće.

- I ja u tom trenutku sebi kažem: "Šta sad da radiš? Svakako si pokojnik, bar časno otiđi sa ovog sveta." Ne mislim fizički, već politički. I ja ustanem i kažem: "A jel me to stvarno pitaš?" E, sad ćeš da čuješ. A jeste me pitali kad ste nam iz oteli 14% teritorije. Jeste nekad rekli: "Žao mi je, izvinite"? Jeste nekad rekli to i to? Jeste nekad uradili to i to? Jeste pitali nekad ljude u Srbiji zašto to misle na ovakav ili onakav način? A jeste nas pitali kad ste nama uvodili sankcije kako smo se osećali? A što ste nas bombardovali? Što si ti podržavao bombardovanje? A što si ti radio to i to? Znate li koliko ste civila ubili? Znate li koliko? I ja u tom trenutku vidim Đorđa u Meloni, Đorđe počinje da se osmehuje, drago joj što im je neko to rekao. I od tada sa Đorđem imam najbolji mogući odnos, najbliži i najbolji mogući odnos - rekao je Vučić.