- Ovo što je uradio, kao "ja sam mangup, pa sam legao u krevet...", klečao bi na kolenima pred svetskim liderima. Nije on mene stavio na "ignor", od njega nemam šta da naučim. Oni koji mu naređuju iz plenuma znaju da bih ga pojeo kao "panta pitu", ovo je "ignor" prema našem narodu. Neće da polaže račune, on vam na simboličan način kaže: "nemojte s njima, to vam je krezuba Srbija", on kaže nekome da je krezub. Oni će da biju? Dođe mi da kažem: hajde dođi i pokaži mi kako će to da izgleda, ali onda kažem "smiri se, nemoj da odgovaraš ništa". Ali ja to trpim i da im ne kažem ništa slično, bez obzira što nisam predsednik. Pozivam sve naše ljude da ih tretiramo kao ljude - objasnio je.