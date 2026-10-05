"SRDANOVIĆ BI KLEČAO NA KOLENIMA PRED SVETSKIM LIDERIMA" Vučić: Oni koji mu naređuju iz plenuma znaju da bih ga pojeo kao "panta pitu"
- Vučić je u emisiji 'Ćirilica' govorio o Iliji Srdanoviću i poručio da ga ne zanima njegov odnos prema njemu, već ponašanje prema narodu.
- Rekao je da ljudski izgled ništa ne govori o čoveku, već mozak, duša i ponašanje.
- Optužio je protivnike za brutalnu propagandu i tvrdio da izmišljaju nove slučajeve i besmislene napade.
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za budućeg premijera, tokom večerašnjeg gostovanja u emisiji "Ćirilica Milomira Marića" govorio je o Iliji Srdanoviću.
- Ovo što je uradio, kao "ja sam mangup, pa sam legao u krevet...", klečao bi na kolenima pred svetskim liderima. Nije on mene stavio na "ignor", od njega nemam šta da naučim. Oni koji mu naređuju iz plenuma znaju da bih ga pojeo kao "panta pitu", ovo je "ignor" prema našem narodu. Neće da polaže račune, on vam na simboličan način kaže: "nemojte s njima, to vam je krezuba Srbija", on kaže nekome da je krezub. Oni će da biju? Dođe mi da kažem: hajde dođi i pokaži mi kako će to da izgleda, ali onda kažem "smiri se, nemoj da odgovaraš ništa". Ali ja to trpim i da im ne kažem ništa slično, bez obzira što nisam predsednik. Pozivam sve naše ljude da ih tretiramo kao ljude - objasnio je.
Ljudski izgled ništa ne govori o čoveku, nego njegov mozak, duša i ponašanje, dodao je Vučić.
- Ovi ljudi to ne razumeju, jer ih je to neko naterao svojom brutalnom i prljavom propagandom. Ovi spolja im kažu preko unutrašnjih, Pajtića, Čanka i ostalih, "vi ćete pokazati nepoštovanje prema srpskom narodu", "pravićete kretene od njih", a Srbi će da kažu "jao, što je ovo seksi, što je ovo dobro", "prave od nas imbecile". Pa neće oni u debate, mogu u debate između sebe. Danas su zakazali vanrednu konferenciju za novinare, pa se izjalovilo, jer im gost nije došao, pa su izmislili novi slučaj da je "Živković video neki auto ispred zgrade", da dovedu advokata CRTE... Potpuno besmisleno! - rekao je Vučić.
Kurir.rs