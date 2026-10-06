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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na svom Instagram profilu objavio je novi promotivni spot te liste u kojem se navodi šta smo sve pregrmeli i preturili preko glave ovih poslednjih godina, još od korone.

Ratovi u svetu, energetske krize, kriza sa gorivom a onda i naše muke sa blokadama putreva, škola i fakulteta, a opet je sve radilo... 

- Poslednjih godina nametali su nam razne brige: blokade, ratovi, pandemije, energetske krize, i čovek se zapita šta nas čeka danas. A onda, zora svane, i pogledam malo oko sebe: ljudi idu na posao, deca u školu, fabrike rade, kranovi gde god se okrenem.

- Eno, stalno grade puteve i pruge, aerodrom radi punom parom, a meni najvažnije, nema redova za gorivo. Plate nisu dovoljne za sve što bismo hteli, ali su veće nego što su ikada bile. Nije sve potaman, ali promena se vidi svakog dana. Iskreno, ja se više i ne brinem da li će "nas" nešto da snađe, jer otkad je Vučić na čelu države, Srbija je snažnija, sigurnija i ponosnija. Jer mi više ne idemo nazad, mi sad idemo samo napred, zajedno...", navodi se u najnovijem promotivnom spotu.

Kurir.rs

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