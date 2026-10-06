Slušaj vest

Blokaderi su po, ko zna koji pu, pokazali da u svojoj političkoj borbi ne prezaju ni od čega, niti poštuju najsvetije ljudske i nacionalne vrednosti, a najnoviji sramni prizor iz Loznice još jedan je pokazatelj toga.

Naime, na mestu gde je bivši policajac Nikola Krsmanović (34) položio život tokom kontrole vozila u Lipničkom Šoru u Loznici gde ga je ubio Albanac Faton Hajrizi, osuđivani kriminalac i višestruki povratnik sa Kosova i Metohije, njegova fotografija više ne stoji, već su blokaderi stavili svoje političke parole, tačnije svoj bilbord, preko koje narodu plasiraju slogan "Mi znamo kako".

2026-10-06 13_23_15-Blokaderi skinuli spomen-obeležje ubijenom Nikoli Krsmanoviću, koji je na dužnos.png
Bilbord posvećen stradalom Nikoli Krsmanoviću Foto: Printscreen

Na mestu gde je Nikola Krsmanović ubijen 18. jula 2024. godine tokom rutinske kontrole vozila, porodica, kolege i građani prvobitno su postavili spomen-ploču i njegovu fotografiju u znak sećanja na palog policajca.

Ne propustiteSrbijaLOZNICA I SRBIJA NE ZABORAVLJAJU: Sećanje na mladog policajca Nikolu Krsmanovića kog je na dužnosti ubio albanski terorista (FOTO)
LOZNICA - U centru Draginca.JPG
Hronika"NE DAJ BOŽE NIKOME DA SAHRANI DETE" Dve godine od ubistva policajca Nikole Krsmanovića kod Loznice, albanski terorista ispalio u njega 4 hica
Nikola Krsmanović.jpg

Sada je taj bilbord uklonjen i iskorišćen u političke svrhe blokadera:

2026-10-06 13_23_25-Blokaderi skinuli spomen-obeležje ubijenom Nikoli Krsmanoviću, koji je na dužnos.png
Blokaderi postavili na mesto slike Nikole Krsmanovića, bilbord "Mi znako kako" Foto: Pritnscreen

Podsetimo, citirani slogan u svojoj kampanji već je koristio bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović, a njegove veze sa takozvanom Studentskom listom nesporne su i jake. Javnosti su predočeni dokazi da je nosilac Studentske liste Ilija Srdanović lični Milov lekar, a drugi crnogorski političari pozdravii su izbijanje svog sunarodnika na čelo blokaderskog pokreta.

Ne propustitePolitikaNE BI ZNALI ŠTA SA DRŽAVOM NI KADA BI IM PALA U KRILO! Blokaderska stvarnost je zaista tužna, a najnoviji potez ruganje Srbiji i srpskom narodu
Blokaderi 2.jpg
PolitikaCRNA GORA SE DOBRO SEĆA KAKO JOJ JE BILO KAD JE MILO GOVORIO DA "ZNA KAKO"! Gde bi "studentska lista" odvela Srbiju sa Đukanovićevom politikom?!
mi znamo kako.jpg
HronikaČUVAJU USPOMENE NA UBIJENOG POLICAJCA IZ LOZNICE! Organizuje se memorijalni turnir u čast Nikole Krsmanovića kog je ubio albanski terorista Faton Hajrizi
nikola.jpg
Hronika"KRVNIČKI I MUČKI JE UBIJEN NAŠ MLADI POLICAJAC" Ivica Dačić se oglasio povodom dvogodišnjice smrti Nikole Krsmanovića, lišio ga albanski terorista
slika-2.jpg