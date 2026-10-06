SKLONILI SLIKU UBIJENOG POLICAJCA I STAVILI SVOJU PAROLU! Sraman potez blokadera na mestu stradanja Nikole Krsmanovića kog je UBIO ALBANSKI TERORISTA (FOTO)
Blokaderi su po, ko zna koji pu, pokazali da u svojoj političkoj borbi ne prezaju ni od čega, niti poštuju najsvetije ljudske i nacionalne vrednosti, a najnoviji sramni prizor iz Loznice još jedan je pokazatelj toga.
Naime, na mestu gde je bivši policajac Nikola Krsmanović (34) položio život tokom kontrole vozila u Lipničkom Šoru u Loznici gde ga je ubio Albanac Faton Hajrizi, osuđivani kriminalac i višestruki povratnik sa Kosova i Metohije, njegova fotografija više ne stoji, već su blokaderi stavili svoje političke parole, tačnije svoj bilbord, preko koje narodu plasiraju slogan "Mi znamo kako".
Na mestu gde je Nikola Krsmanović ubijen 18. jula 2024. godine tokom rutinske kontrole vozila, porodica, kolege i građani prvobitno su postavili spomen-ploču i njegovu fotografiju u znak sećanja na palog policajca.
Sada je taj bilbord uklonjen i iskorišćen u političke svrhe blokadera:
Podsetimo, citirani slogan u svojoj kampanji već je koristio bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović, a njegove veze sa takozvanom Studentskom listom nesporne su i jake. Javnosti su predočeni dokazi da je nosilac Studentske liste Ilija Srdanović lični Milov lekar, a drugi crnogorski političari pozdravii su izbijanje svog sunarodnika na čelo blokaderskog pokreta.