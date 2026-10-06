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Blokaderi su po, ko zna koji pu, pokazali da u svojoj političkoj borbi ne prezaju ni od čega, niti poštuju najsvetije ljudske i nacionalne vrednosti, a najnoviji sramni prizor iz Loznice još jedan je pokazatelj toga.

Naime, na mestu gde je bivši policajac Nikola Krsmanović (34) položio život tokom kontrole vozila u Lipničkom Šoru u Loznici gde ga je ubio Albanac Faton Hajrizi, osuđivani kriminalac i višestruki povratnik sa Kosova i Metohije, njegova fotografija više ne stoji, već su blokaderi stavili svoje političke parole, tačnije svoj bilbord, preko koje narodu plasiraju slogan "Mi znamo kako".

Bilbord posvećen stradalom Nikoli Krsmanoviću Foto: Printscreen

Na mestu gde je Nikola Krsmanović ubijen 18. jula 2024. godine tokom rutinske kontrole vozila, porodica, kolege i građani prvobitno su postavili spomen-ploču i njegovu fotografiju u znak sećanja na palog policajca.

Sada je taj bilbord uklonjen i iskorišćen u političke svrhe blokadera:

Blokaderi postavili na mesto slike Nikole Krsmanovića, bilbord "Mi znako kako" Foto: Pritnscreen