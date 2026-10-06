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Politički analitičar Nebojša Obrknežev podseća za Kurir da ovo nije prvi put da Bakić udara na Srpsku pravoslavnu crkvi, ali i pojašnjava da je to zbog njegove želje da uruši stub srpskog društva.

- Jovo Bakić, glavni narator cele obojene revolucije sa tzv. Studentske liste čije je politika pumpanje, prženje i dinstanje već godinima udara na SPC! Bilo je tu momenata kada je za srpskog patrijarha Porfirija kazao da "Profitije", nazivao ga huljom kao i predsednika republike, pa sve do momenta kada je kazao da je su mošti Svetog Vladike kosti i da je njihovo "šetanje po Beogradu civilizacijski sunovrat. Sada dolazimo do poređenja Svetog Nikola Velimirovića sa Alojzijem Stepince i Papom Pijom 12! Bakić očigledno nije ni ateista, već antitesita. U želji da uruši srpsku državu zna da mora da uruši i ono što je stub našeg društva - srpska crkva - govori Obkrnežev.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Nebojša Obrknežev naglašava da Bakić ovim nije uvredio samo SPC i njene vernike, već i sve hrišćane, ali i sve verujuće ljudi bilo koje veroispovesti u Srbiji.

- Trebalo bi da se postavi pitanje kako neko može da glasa ne samo za ovakvog Srbomrsca, čoveka koji mrzi hrišćanstvo, već za nekog ko vređa sve verujuće ljude, bilo koje vere, i čija svaka izajva je usmerena da nekog uvredi, na mžnju?! Mada, možda i ne treba da nas čudi što Bakić ima ovakvo mišljenje, kada je mogao da se udružuje sa Dinkom Gruhonjićem, čovekom koji je bio ponosan što nosi isto ime kao Dinko Šakić, ustaški oficir, osuđeni ratni zločinac i jedan od najozloglašenijih komandanata koncentracionog logora Jasenovac tokom Drugog svetskog rata u NDH. Možda ne treba da nas čudi što baš Bakić upoređuje Velimirovića sa Stepincem, ali treba da znamo da se ovde radi više od toga je rekao istorijsku neistinu - prekrajao je istoriju i uvredio ceo srpski narod i sve verujuće ljude - ocenjue Obrknežev,

Da podsetimo, Bakić je u subotu uveče u Novom Pazaru izrekao jezive pretnje huškajući građane Srbije jedne na druge govoreći o "rekama krvi", vređavši i preteći političkim neistomišljenicima a najbizarniji trenutak te večeri bio je kada je Bakić izazvao svoje saborce u publici da laju kao psi?! A ovako sramno je govorio o Nikolaju Velimiroviću:

- Srbi Pija XII zovu fašističkim papom, ako je Pije XII fašistički papa onda šta je Nikolaj Vladimirović i ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je ovaj? - rekao je Bakić.

Vladika Nikolaj Velimirović odbio je da sarađuje s nacistima tokom okupacije, odbio je da učestvuje u stvaranju pronacističke vlade nacionalnog spasa. Alojzije Stepinac je posle proglašenja NDH podržavao ustaški režim i zalagao se za opstanak NDH u kojoj je bio generalni apostolski vikar ustaške vojske.