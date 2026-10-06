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Treće oko. MUFON. Haunted Magazine. Dinkova Autonomija. N1.

To vam je otprilike skala tabloida iz paranormalnog sveta u kojem svaku nepotvrđenu priču, onu zvanu "navlakuša", prodaju kao istinu. Baš će na takvu da se navuče običan čitalac i odlepi do kraja, em od vanzemaljaca koji se rukuju s državnicima, em od bankomata u Srbiji koji izbacuju novac sa stranačkim obeležjima! Pa kad se u naslov stave pare i prevara, pa se doda SNS, Vučić, vlast - pa ljudi moji to vam je u stilu indijskih serija kada glavni lik bez nogu potrči, ili Esmeralde, slepe meksičke lepotice koja na kraju telenovele progleda.

A od hit vesti na domaćim blokaderskim portalima - "Autonomija" Dinka Gruhonjića , naravno tu je N1 a upecalo se i Vreme - izdvajamo: primećena je paranormalna pojava više bankomata, koliko do juče sasvim "normalnih" koji su počeli da izbacuju novčanice sa SNS pečatima!

Autonomija prva počela priču o bankomatu Foto: Printscreen Autonomija

Čekajte, polako, nemojte baš toliko da se smejete! Pa nije ovo kasni noćni show program u kojem na odjavnoj špici piše "Svi sadržaji i izneseni stavovi služe isključivo u svrhu zabave i ne treba ih shvatati ozbiljno".

Ma ne, oni su ovo ozbiljno mislili, majke mi.

A objavili fotografije novčanica na stolu, i neko drži takve SNS novčanice u ruci. I imamo tvrdnju "nekoliko građana" koji kažu da su taj novac baš u tom trenutku podigli iz bankomata.

Vest o SNS parama iz bankomata na N1 Foto: N1 printcreen

A gde je bankomat? Gde je trenutak kada takve pare izlaze iz bankomata? Pa nema ga, naravno. Nikakav video-snimak podizanja novca, nikakav nadzorni snimak, nikakva potvrda banke, nikakav zapisnik, niti izveštaj Narodne banke Srbije.Smo novčanice van bankomata i reč anonimnih prolaznika.

A i bankomat ćuti, neće da im da izjavu, je l'?

Dajte, stvarno uozbiljimo se. Zašto je ova priča logički i tehnički na staklenim nogama?

Pa ne pune se bankomati parama kako kome padne na pamet. Novac koji ulazi u bankomat prolazi kroz stroge kontrole. Novčanice koje su dopisivane, nažvrljane, pocepane ili oštećene bilo čime, pa i nekim pečatima, sistem prepoznaje kao oštećene i uklanja ih iz opticaja. Šansa da novčanica sa ovako uočljivim pečatom prođe sve filtere i završi u bankomatu je ravna NULI.

I nedeljnik Vreme se upecao na priču o bankomatu Foto: Printscreen nedeljnik Vreme

Aj da zanemarimo proceduru punjenja bankomata, osnovno pitanje je: kako bilo ko može da dokaže gde je pečat otisnut? Naravno da ne može. Bilo ko je mogao da izvadi novčanik, tri hiljade dinara, udari pečat na sopstvenom stolu, napravi fotografiju mobilnim telefonom i pošalje je redakciji uz priču: "Vidite šta mi se desilo, ovo je ispalo iz bankomata!"

I nikakva dodatna provera kod Dinkove Autonomije, N1 i ostalih ne postoji. Njima je samo cilj da se izazive reakcija ljudi, a ljudi smo, to znamo, najosetljiviji na pare, pa još kad se u priču dodaju i glavni junaci ovih medija - SNS i Vučić - eto njima senzacije!

Baš kao i one o kartonskom Donaldu Trampu usred Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Nego, je l' kartonski Tramp sinoć izjavio kako Vašington ima veoma dobre odnose sa Srbijom?!