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Komentarišući tekstove u hrvatskoj štampi, profesor Bjegović je naglasio da snažna srpska armija stoji na putu formiranju potencijalnog trojnog saveza u kojem bi Hrvatska imala vodeću ulogu, a koji bi direktno ugrozio teritorijalni integritet Srbije.

- Takav savez predstavljao bi direktnu bezbednosnu pretnju po državne i nacionalne interese Srbije, a prvenstveno po njen teritorijalni integritet. Zato je razumljivo što im smeta naša snažna vojska. Kada sagledamo u kakvom je stanju sadašnja vlast zatekla vojsku pre više godina i na kakve je grane ona spadala, jasno je da je prethodna vlast ispunjavala tuđe interese, svodeći vojsku na praktično neupotrebljiv segment nacionalne bezbednosti. Upravo iz tih razloga, snažna Vojska Srbije danas im je trn u oku.

Hrvati žele smenu vlasti u Srbiji

Ocenjujući da je reč o sinhronizovanoj medijskoj kampanji i novom talasu pritisaka iz Zagreba, poručuje da iza ovakvih tekstova stoji hibridni rat usmeren direktno protiv državnog vrha i bezbednosti Srbije.

04:57 Miroslav Bjegović: Snažna Vojska Srbije je neprijateljima trn u oku Izvor: Kurir televizija

- Psi roboti su im zastrašujući upravo zato što prema nama imaju neprijateljske namere, pre svega kroz pomenuti trojni savez na čelu sa Hrvatskom. Za njih i treba da budu zastrašujući. Sa druge strane, napad na vojsku je napad na državu, a napad na državu je ujedno i napad na aktuelno rukovodstvo - na onoga ko se nalazi na prvoj liniji odbrane i ne da na Srbiju. Zato, kada govorimo o pojačanim napadima hrvatskih medija, u pitanju je hibridni rat koji oni vode protiv naše zemlje. Iza tih napada stoje nalogodavci iz hrvatske vlade na čelu sa Plenkovićem, koji je u više navrata pokazao šta misli o istoriji srpskog naroda. Na sve te pritiske, ne samo on, već i svi koji se suprotstavljaju Srbiji, dobili su sjajan odgovor od Aleksandra Vučića na nedavnoj Generalnoj skupštini UN - dodao je Bjegović.

Ukazujući na delovanje stranih obaveštajnih centara i pokušaje destabilizacije, Bjegović podseća da odluku o sudbini i vođstvu zemlje uvek donose sami građani.

- Prvenstveni cilj Hrvatske jeste da nakon predstojećih izbora dođe do smene vlasti u Srbiji i da na njeno čelo dođe rukovodstvo koje bi odgovaralo njihovim interesima, kao i interesima pojedinih regionalnih aktera. Bez obzira na sve negativne okolnosti koje nas prate skoro dve godine - pri čemu njihovi obaveštajni centri i dalje kreiraju događaje kod nas i biće tako sve do 25. oktobra, dobro je to što uvek narod odlučuje na izborima. Naši građani su svesni da smo mi ti koji moramo čuvati Srbiju, jer rezervnu otadžbinu nemamo. Zato ćemo poverenje ukazati onome ko ga je dosadašnjim radom zaslužio i ko nudi sigurniju i izvesniju budućnost za sve nas.

Foto: Kurir Televizija

Srpska vojska je čuvar mira, zato smeta regionu

Uzrok pojačane retorike iz Zagreba sociolog Ilija Kajtez vidi u pokušajima potpunog izvrtanja istorije, gde se kroz naratove o ugroženosti nastoji promeniti uloga žrtve i zločinca.

- Kada bi premijer Plenković pročitao neka od strašnih svedočanstava o zločinima NDH, zaćutao bi do kraja života, ako je iole čovek. Umesto toga, on poredi ono što je potpuno neuporedivo, izjednačavajući Jasenovac sa Srebrenicom, gde nije stradalo nijedno dete, žena niti starac. On bi morao dobro da razmisli kome upućuje tako teške uvrede, na koje mu je predsednik Aleksandar Vučić jasno odgovorio. A zašto im najviše smeta naša vojska?Zato što je ona najveći faktor odvraćanja i čuvar mira. Svesni su da više nikada ne može biti scenarija iz vremena NDH, kada su nevini ljudi masovno odvođeni sa Kozare - poručio je Kajtez.

Sociolog i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Ukazujući na potrebu dodatnog snaženja odbrambenih snaga zemlje, osvrnuo se i na pitanje obaveznog služenja vojnog roka i političke prilike u Srbiji.

- Ono što bi u ovom trenutku morao da bude ključni zadatak jeste uvođenje opšte vojne obaveze, kadrovsko jačanje vojske i predani rad na tome da joj se vrati nekadašnji visoki ugled. Na kraju, moram da istaknem jednu činjenicu: 'Ne daj Bože da 'blokaderi' pobede, ali... Od da od toga nema ništa'.

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Kurir.rs

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