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Tvrdnje da se Aleksandar Vučić u Vašingtonu fotografisao sa kartonskom figurom Donalda Trampa, kao i da do njihovog susreta nikada nije došlo, demantovane su, a o odnosima Srbije i SAD govorio je i sam Donald Tramp. Na pitanje novinara Newsmax Balkans, američki predsednik poručio je da Sjedinjene Američke Države imaju "veoma dobre odnose" sa Srbijom.

O aktuelnim temama, predizbornim porukama i događajima koji obeležavaju političku scenu govoriće Ivana Vučićević, glavna urednica Studija B, i Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke i nosilac liste "Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - Narodna stranka - Bunt - Prava Srbija".

Ističući značaj kratkog odgovora Donalda Trampa o Srbiji, na voditeljkino pitanje kako gleda na poruku američkog predsednika, Vučićević je komentarisala:

- Jeste da mi sada pričamo o izborima i da smo u toj predizbornoj kampanji, ali moram da priznam da svaka podrška svake zemlje, a mi smo geografski mala zemlja pre svega, mnogo znači. Posebno ako imate iza leđa i Trampa i Si Đinpinga, i Putina, naravno, i sve ostale svetske lidere. Znate, mi se osećamo potpuno drugačije. Sad neko dođe i velikom Trampu postavi pitanje: "Srbija?" Neko bi možda rekao za neku drugu zemlju: "Gde se nalazi ta zemlja?" A on je rekao: "Imam jako dobre odnose." Pitanje samog kartona jeste negde odgovor na to da oni i sve ovo što vide, mislim na blokadere pre svega, i ove puteve, i ove bolnice i škole, pa isto mogu da kažu da je to od kartona, s obzirom na to kako to zvuči kada oni gledaju. U njihovim očima očigledno je sve samo neka maketa i neka mapa nečega što su oni zamislili, ali stvarnost je potpuno drugačija - rekla je.

Foto: Kurir Televizija

"Morate da imate lidera koji zna šta hoće od svoje zemlje"

Na pitanje kome daju zahvalnost zato što Srbiju tako prepoznaju, i da li je najvažnije ono što je sprovodio dojučerašnji predsednik Aleksandar Vučić, u toj multivektorskoj politici četiri stuba, i Istoka i Zapada, za Kurir TV je odgovorila:

- Morate da imate lidera koji zna šta hoće od svoje zemlje i gde hoće da je odvede. Morate da imate lidera koji zna kakav je put koji treba da se pređe da bismo došli do ovog trenutka kao što smo danas. Danas Srbija i 2012. godine, odnosno 2000-2012. godine, nije ista zemlja. Potpuno je drugačija, gde vi sada s ponosom nosite svoju zastavu, s ponosom kažete odakle dolazite, a 2012. godine to nije bilo tačno. Mislim da sve ovo dugujemo upravo predsedniku Srbije, ne sada veličajući njega kao nekog ko je bio na čelu naše zemlje, već nekog ko će nastaviti ovaj put jer ima ideju. Imate, znači, jednu vrstu plana, a ne samo programa, već znate kako želite da vam zemlja izgleda, s kim želite da budete, da se poredite. Da dođete u trenutak da se mi ne nalazimo u Evropskoj uniji, a kao da jesmo - kaže ona.

Kako je voditeljka spomenula, kada kao predstavnik opozicije sada posluša šta je pre tri-četiri dana rekao Putin, da se nada da će Vučić ostati premijer, i kada čuje šta je rekao Tramp - da imamo dobre odnose sa Srbijom - na pitanje da li može da oda priznanje tome da su uprava i vlast, odnosno Aleksandar Vučić, vodili dobru spoljnu politiku, Gajić je odgovorio:

- Prvo, recimo, u programu Narodne stranke je da imamo bratske odnose s Rusijom, čelično prijateljstvo s Kinom i što je moguće bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsednik Vučić se trudi da to bude i sa Evropskom unijom. Mi se, recimo, s tim ne slažemo. Mi smo evroskeptici. Mislimo da je taj put - i Evropa i Kosovo - neodrživ i da se to pokazalo tokom ovih 13 godina, od kada je potpisan onaj Briselski sporazum. Ta politika spoljne politike na četiri stuba je veoma važna. To je politika kojom Srbija u spoljnoj politici treba da se rukovodi.

Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke Foto: Kurir Televizija

- Znači, mi ne možemo da budemo u sukobu s velikim silama, tu nema nikakve dileme. Znamo ko su nam, da kažemo ovako, emotivni saveznici - to su pre svega Rusi. Imamo izvanredne odnose s Kinom, koji su od najvećeg mogućeg značaja, pre svega ekonomskog. Što bolji odnosi sa ovom administracijom Bele kuće takođe su važni. Pre nego što je ovaj stav zauzeo predsednik Tramp prema Srbiji, to se pokazalo i u njegovom odnosu prema Republici Srpskoj, koja je za nas sveukupno jako važna - kaže on.

Gajić se za kraj osvrnuo na promene u odnosima Republike Srpske sa međunarodnim partnerima i ukazao na značaj daljeg razvoja tih odnosa.

- Republika Srpska sada ima potpuno drugačiji i daleko bolji spoljnopolitički položaj. Maltene, gospođa Cvijanović, koja je predstavnik Republike Srpske u ovom Predsedništvu Bosne i Hercegovine, provela je u poslednjih nekoliko meseci pola svog radnog vremena u Americi, u kontaktu. Tretirali su je maltene kao da je predstavnik neke države, a ne jednog entiteta. Odnosi prema Republici Srpskoj su se promenili i to je veliki napredak za srpski narod u celini. To je jako važno. Tu su sigurno mnogo doprineli i vrlo solidni odnosi sa Izraelom, koji je verovatno mogao da olakša taj naš položaj kada je u pitanju Bela kuća. I zato je važno da se na tom putu nastavi - za Kurir televiziju, zaključio je Gajić.

02:44 "MORATE DA IMATE LIDERA KOJI ZNA ŠTA HOĆE OD SVOJE ZEMLJE" Vučićević i Gajić o Vučiću i spoljnoj politici za emisiju "Kurir i tačka" Izvor: Kurir televizija

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