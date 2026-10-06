Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macutotvorio je danas u Užicu Kancelariju regionalnog koordinatora Kabineta predsednika Vlade, čime je nastavljena praksa započeta otvaranjem ovih kancelarija u Vranju, Aranđelovcu i Nišu.

Premijer je prilikom otvaranja Kancelarije u Gradskoj kući najavio otvaranje ovih kancelarija i u drugim gradovima, jer, kako je poručio, Vlada mora da bude uz sve građane i u mestima gde žive i rade.

Kako je naveo, Vlada će nastaviti da sprovodi odgovornu i neposrednu politiku usmerenu na rešavanje konkretnih problema građana.

1/17 Vidi galeriju Đuro Macut otvorio Kancelariju regionalnog koordinatora Vlade u Užicu Foto: Vlada Republike Srbije

Macut je naglasio da je suština rada ovih kancelarija neposredan kontakt sa građanima i povezivanje lokalnih samouprava sa nadležnim ministarstvima radi jednostavnijeg i bržeg rešavanja problema.

Tokom razgovara sa građanima Užica poručio je da je najvažnije da znaju kome mogu da se obrate i da će ih država saslušati.

Prof. Macut je održao sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i nadležnih ministarstava, kojem su prisustvovali načelnik Zlatiborskog upravnog okruga Desimir Popović, zamenik gradonačelnika Užica Rajko Radosavljević, regionalni koordinator Miodrag Petković, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Dalibor Mirić i pomoćnik ministra privrede Marko Zelić.