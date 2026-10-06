VLADA DOLAZI NA NOGE GRAĐANIMA! Đuro Macut otvorio Kancelariju u Užicu: "Država je tu da vas sasluša i brzo reši probleme!" (FOTO)
- Premijer Đuro Macut otvorio je Kancelariju regionalnog koordinatora Kabineta predsednika Vlade u Užicu, nastavljajući praksu započetu u Vranju, Aranđelovcu i Nišu.
- Najavio je otvaranje sličnih kancelarija i u drugim gradovima, uz poruku da Vlada želi da bude bliže građanima i da brže rešava njihove probleme.
Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macutotvorio je danas u Užicu Kancelariju regionalnog koordinatora Kabineta predsednika Vlade, čime je nastavljena praksa započeta otvaranjem ovih kancelarija u Vranju, Aranđelovcu i Nišu.
Premijer je prilikom otvaranja Kancelarije u Gradskoj kući najavio otvaranje ovih kancelarija i u drugim gradovima, jer, kako je poručio, Vlada mora da bude uz sve građane i u mestima gde žive i rade.
Kako je naveo, Vlada će nastaviti da sprovodi odgovornu i neposrednu politiku usmerenu na rešavanje konkretnih problema građana.
Macut je naglasio da je suština rada ovih kancelarija neposredan kontakt sa građanima i povezivanje lokalnih samouprava sa nadležnim ministarstvima radi jednostavnijeg i bržeg rešavanja problema.
Tokom razgovara sa građanima Užica poručio je da je najvažnije da znaju kome mogu da se obrate i da će ih država saslušati.
Prof. Macut je održao sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i nadležnih ministarstava, kojem su prisustvovali načelnik Zlatiborskog upravnog okruga Desimir Popović, zamenik gradonačelnika Užica Rajko Radosavljević, regionalni koordinator Miodrag Petković, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Dalibor Mirić i pomoćnik ministra privrede Marko Zelić.
Kurir.rs