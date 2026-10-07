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Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji bili su Milana Vuković - analitičarka, Borko Kašanski - izvršni direktor vesti "Kurira" i Veroljub Arsić - Srpska napredna stranka.

Kako je voditeljka podsetila, poređenje vladike Nikolaja Velimirovića sa Alojzijem Stepincem otvorilo je pitanje odnosa prema srpskom istorijskom i duhovnom nasleđu, posebno imajući u vidu da iza tog stava stoji profesor univerziteta i kandidat studentske liste.

- Ovo je tužno, sramno i, po meni, nedopustivo - da ovakvi ljudi kao Jovo Bakić edukuju i vaspitavaju neku decu, neke naraštaje. I sad sam malo skrenuo s teme, ali je zaista meni fascinantno da država toleriše takve stvari. I meni je veliko ohrabrenje što je Aleksandar Vučić rekao: "Ako budem premijer, fakulteti i škole više neće moći da budu to što smo gledali u zadnje dve godine." Što se tiče Jova Bakića, ja bih voleo da i naša Kurir televizija, ali i sve druge televizije, puštaju njegove izjave non-stop. Ja bih ga puštao svaki sat po pet minuta, Jova Bakića, da ljudi vide šta je izbor, za šta glasaju 25. decembra. S jedne strane Jovo Bakić, s druge strane Vučić i ko god - pa neka vide, neka odluče. Ako će da glasaju za čoveka ovog - rekao je Kašanski.

Borko Kašanski - izvršni direktor vesti "Kurira" Foto: Kurir Televizija

Demokratska stranka nekad i sad

O ulozi profesora i njihovom političkom angažmanu govorio je i profesor Lompar, čija je kratka izjava, kako je ocenio, bila sasvim dovoljna da se pošalje jasna poruka.

- Pa, meni se za početak čini tužno šta je Demokratska stranka, koja je zaista nekad bila stožer i opozicije i vlasti, stranka koja temelji, baštini, da tako kažem, i Pekića i Mićunovića i Đinđića i mnoge druge, dočekala da je vodi Srđan Milivojević. Ja zaista moram priznati, jednom sam davnih godina glasao za Demokratsku stranku i, iz tog mog "sad da se ja vratim, taj ja i ovaj ja sad", da vidim Srđana Milivojevića... Zaista, zaista tužno. Ja sam glasao od 1996. do 2000. godine. Neka druga, treća, četvrta, sad kada su bili izbori, više nije bitno. Ali hoću da kažem da je to zaista bila stranka koja je imala neku osnovu, neki temelj, neke ljude, neko znanje, neku politiku - objasnio je.

Vuković se osvrnula na Bakićevu ulogu na listi i njegove javne istupe, uz komentar na političke stavove koje, kako je navela, zastupa.

- Ja bih se složila sa gospodinom Kašanskim da treba puštati što češće, da građani Republike Srbije čuju koji su to zapravo stavovi, odnosno vrednosni stavovi koje zastupa blokaderska grupa, jer Jovo Bakić jeste njihov izborni predstavnik i jeste neko ko je visoko na listi, ali neko ko je zaista prethodnih, evo, gotovo dve godine bio jedan od glavnih glasnogovornika tog blokaderskog pokreta. I da mi prosto vidimo sa kakvom opasnošću se naša zemlja suočava ukoliko bi se sutra ovi ljudi našli na njenom čelu. Evo, zaista, kada pričamo o tim njegovim skandaloznim izjavama, samo u prethodnih nekoliko dana ne znamo koja je od koje gora po srpske interese i po srpski narod - kaže Vuković.

Foto: Kurir Televizija

- Da li to što vi pokušavate da vršite neki revizionizam istorije i što pokušavate zaista jednu veliku istorijsku i duhovnu ličnost, kakav je vladika Nikolaj, da predstavljate kao nekakvog zločinca; da li to što se vi, tobož, predstavljate kao deo jedne određene kvaziintelektualne građanske grupacije koja sebe naziva čuvarima Ustava, a šta radite onda - našu južnu pokrajinu Kosovo i Metohiju proglašavate za nezavisnu državu, pa sada vidimo da ste se ustremili i na našu severnu pokrajinu Vojvodinu, pa su se opet te neke separatističke težnje ubacile u prvi plan. To samo govori sa kakvom se opasnošću mi svi suočavamo i koliko je važno da građani Republike Srbije razumeju da je jako bitno 25. oktobra da budemo pre svega mudri i da budemo odgovorni i prema sebi i prema svojoj državi - objasnila je.

Na pitanje da li je država napravila propust kada su univerziteti postali politički aktivni, počev od rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, koji je u prvo vreme delovao kao nosilac čitave ideje, i da li sada, kako se korak po korak stvari otkrivaju, između ostalog i nakon 39 stranica njegovog dosijea, vidimo da neka nova, ali i stara lica, kao idejni tvorci čitave kampanje, sada izlaze na binu, Arsić je odgovorio:

- Pre svega, ne bih hteo uopšte da se na bilo koji način umanjuje taj zločin prema našem visokom obrazovanju koji ima političar Đokić. Ceo ovaj proces nije mogao bez njega da se desi. On nije sa liste vetiran zbog svojih stavova, koji su ostali isti i potpuno su identični sa ostatkom takozvane Studentske liste, a u stvari NVO profesorske liste. Znači, to je pravi naziv. Nego je previše postao kompromitovan i bahat. Setite se šta je sve radio nekoliko nedelja pre raspisivanja izbora. I ne samo to. Ima tu još i onih problema vezanih za onu čuvenu fotografiju sa tužiocem Nenadićem, sa Miloševićem, koji je bio direktor Infrastrukture železnice, sa Bojovićem, znači sa ljudima za koje možemo osnovano da sumnjamo da su odgovorni za pad nadstrešnice.

Veroljub Arsić Foto: Kurir Televizija

- Druga stvar: kada su u pitanju, da kažem, ti takozvani profesori, svaka čast svakome na njegovom znanju, ali ja tamo nisam video nijednog ozbiljnog naučnika. Zaista. Znači, profesor koji predaje na fakultetu nije samo pedagog, već je pre svega naučnik. Nema nikakve objavljene naučne radove. Pa, ja sam rekao već nekoliko puta, i kao da sam se udaljio, neka stane neko od njih na crtu profesoru Radenoviću ili profesoru Mariji Zdravković. Neka im stanu na crtu, evo, taj prvi njihov na listi. Ne smeju ni to da urade. Iz struke, gde je ko? Da li smo ih spustili? Ja mislim da su oni iskoristili situaciju kada se država nalazila u teškoj situaciji, u teškom položaju, zbog ekonomske krize koja je bila izazvana, da sad ne vraćamo previše unazad, i da su u tom jednom procesu pravili jedan određeni zatvoren krug. Pre svega, da budemo jasni: ovo što je sada na toj studentskoj, takozvanoj, listi su, u stvari, recidivi Demokratske stranke. Drugi, treći, četvrti je, šalom, ali jeste bila Demokratska stranka, i svi su oni manje-više učestvovali u radu bivšeg režima - rekao je Arsić.

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Kurir.rs