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Senator Srpske i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitao je ubedljivu pobedu Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i Savi Miniću na izborima u Republici Srpskoj.

"Rezultati izbora u Republici Srpskoj pokazali su da Srbi ne odustaju od slobodne Republike Srpske i da traže jačanje njenih institucija, vraćanje njenih nadležnosti i još čvršću institucionalnu vezu sa Srbijom", naveo je Vulin i dodao:

"Čestitam predsedniku Dodiku, SNSD-u, srpskom članu predsedništva gospođi Cvijanović i predsedniku Republike Srpske Savi Miniću na ubedljivoj pobedi. Volja naroda je jasna i želim im da je uvek budu vredni i dostojni i da nikada ne zaborave da sve može da se promeni osim čvrste veze između Srbije i Srpske, težnje Srba da budu ujedinjeni i uporne presudne podrške Srbima koja dolazi iz Rusije. Čestitam Vam pobedu!"

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