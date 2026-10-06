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Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu, SAD, saopštava:

"Rezolucija Predstavničkog doma Kongresa SAD H.Res. 1474, kojom se odaje priznanje srpsko-američkom nasleđu i doprinosu srpske zajednice Sjedinjenim Američkim Državama, dobila je dodatnu podršku članova Kongresa, kongresmena Majka Kviglija (D, Ilinojs), Raje Krišnamurtija (D, Ilinojs) i Gven Mur (D, Viskonsin).

Ova dodatna podrška u Kongresu dolazi u trenutku kada je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, govoreći o odnosima dve zemlje, izjavio da Sjedinjene Američke Države imaju 'veoma dobre odnose sa Srbijom'.

Rezolucija ima poseban značaj jer ne samo da prepoznaje istorijski i savremeni doprinos Amerikanaca srpskog porekla razvoju i prosperitetu Sjedinjenih Američkih Država i jačanju odnosa Srbije i SAD, već poziva i na obeležavanje i proslavu dugogodišnjih veza, prijateljstva i partnerstva između dve zemlje.

U godini daljeg unapređenja bilateralnih odnosa i pokretanja Strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, Srbija nastavlja da jača veze i temelje saradnje u različitim segmentima američkog društva i institucija, od Kongresa i administracije, preko privrede, akademske i kulturne zajednice, do neposrednih veza među ljudima.

Posebno mesto u tim odnosima pripada brojnoj i uspešnoj srpskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama, koja već generacijama predstavlja jedan od najvažnijih mostova između Srbije i Amerike.