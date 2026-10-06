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Jedan od lidera tzv. studentske liste Jovo Bakić je još 2009. godine tvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid, a sada nevešto pokušava da prevari narod govoreći kako je to bio "samo naučni rad".

Advokat i član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović u debati na RTS sve je to otkrio. U ova dva minuta stala je cela prevara tzv. studentske liste.

Blokaderi ni ne poriču da misle da je u Srebrenici i sad pokušavaju da prevare narod kako bi se dokopali vlasti, a onda bi ponizili Srbiju priznanjem da je genocidna država.

"Kaže ovako: 'U Srbiji ima obavezu da stvari nazove svojim imenom, to jest da kaže kako se u Srebrenici dogodio genocid, pokolj nad Bošnjacima, koji se sprovodi u ime Srba. Sledstveno, ona ima moralnu obavezu da moralno i materijalno pomogne žrtvama ove tragedije i da Bošnjacima pruži ruku pomirenja", pročitao je Đukanović Bakićeve tvrdnje iz 2009, pa nastavio da čita:

"Zato valja svesrdno podržati deklaraciju Žarka Koraća o genocidu u Srebrenici".

Potom je Đukanović pitao Bakića:

"Pošto ste na studentskoj listi: da li ćete se zalagati da Srbija prihvati da je u Srebrenici izvršen genocid, samim tim i da kažete da je Ratko Mladić ratni zločinac? Znači, to je prosto pitanje koje je vrlo važno, a ljudi da znaju da je na njihovoj listi čovek koji se zalaže za to da se Srbi proglase genocidnim narodom, i to je suština".

Bakić je nevešto pokušavao da se izvuče, ali bez uspeha:

"U našem programu stoje: najbolji odnosi sa Republikom Srpskom, i mi ćemo se svakako za to zalagati. Istovremeno, mi ćemo se zalagati za najbolje moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom".

Đukanović ga je odmah "poklopio":

"Mi imamo ustavnu obavezu da pomažemo naš narod u Republici Srpskoj i svakako da imamo specijalne odnose sa Republikom Srpskom. To je nama propisano nekim zakonima i ustavom", rekao je Đukanović i nastavio: