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Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posetio je danas naselje Dečki vinogradi u opštini Pećinci, gde je sa predsednikom opštine Sinišom Đokićem razgovarao o infrastrukturnim problemima koji postoje u ovom naselju.

Tokom razgovora predočeni su problemi sa kojima se meštani svakodnevno suočavaju, a odnose se pre svega na nedostatak električne energije, vodovoda i pitke vode, kanalizacije, kao i uređenog puta.

"Važno je da se o problemima razgovara otvoreno i da se u saradnji sa lokalnom samoupravom sagleda šta je moguće uraditi i u kom roku. Naš cilj je da se problemi sagledaju realno i da se, u okviru nadležnosti i raspoloživih mogućnosti, naprave konkretni koraci ka poboljšanju uslova života stanovnika ovog naselja", naveo je ministar Beriša.

Predstavnica građana Radmila Rakovac prenela je ministru da su žitelji Dečkih vinograda otvoreni za saradnju sa nadležnim institucijama i spremni da zajednički rade na pronalaženju rešenja za probleme sa kojima se suočavaju.