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Jovo Bakić, jedan od lidera i glavnih promotera tzv. studentske liste u svom najnovijem nastupu pokazao je koliko je hrabar! Odnosno, koliko nije.

Junačina Bakić, koja priznaje da je mislila da Srbija može bez Kosova i Metohija i koji kaže u svojim naučnim radovima da se u Srebrenici desio genocid, za govornicom i na bezbednoj udaljenosti preti polititičkim protivnicima jurenjem i bacanjem u Dunav. Međutim, kada se okolnosti promene, promeni se i njegova hrabrost. Tačnije - nestane i postane manji od makovog zrna.

Kada je u studiju sa „svojim“ novinarom, Bakić je zli vuk crvenih očiju. Reči izgovara ne razdvajajući zube, ima pogled koji seče, ton kojim preti. Strah i trepet, maltene samo što ne počne da duva i ruši kuće.

Ali Jovo Bakić u studiju sa ljudima koji mu ne aplaudiraju, među njima i član SNS-a sasvim poprimi sasvim drugo zoološko izdanje. Odjednom nema vuka. Jaganjac. Tih, pristojan, gotovo nežan. Da ga čovek ne prepozna. A Vladimir Đukanović mu se od srca zahvaljuje na tome koliko je ovakvim stavovima homogenizovao biračko telo Ujedinjene Srbije!

Izgleda da hrabrost ipak zavisi od studija, sagovornika i rasporeda sedenja.