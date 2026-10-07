DECA I PORODICA SU BUDUĆNOST DRŽAVE Više od 3.000 ljudi okupilo se u Čačku i poslalo moćnu poruku: UJEDINJENA SRBIJA POBEĐUJE!
- Više od 3.000 ljudi okupilo se na Brdu Ljubić u Čačku na skupu Ujedinjene Srbije, posvećenom porodici, tradiciji i mladima.
- Miloš Stevanić poručuje da država podržava mlade parove, samohrane majke i lečenje dece, uz veća davanja i nove fondove.
- Najavljeno je da će Ljubić za 20 dana dobiti zdravstvenu stanicu, a u planu je i izgradnja Linijskog parka Ljubić kej.
Brdo Ljubić, mesto sa koga je otpočela prelomna borba srpskog naroda, bilo je mesto okupljanja i sabiranja Ujedinjene Srbije. Dan porodice, tradicije i mladosti, dečje igre i pesme.
- Bio je to dan kada smo se podsetili rezultata koje smo postigli. Više od 3000 ljudi poslalo je poruke mira, pristojnosti i želje za napretkom Čačka i Srbije, kazao je za RINU Miloš Stevanić kandidat za narodnog poslanika, na listi Ujedinjena Srbija.
Država podržava mlade parove
Dodaje da su im dela mnogo važnija od reči, a da se to jasno vidi kroz politiku koju sprovode.
- Država podržava mlade parove kroz skoro 20 puta veća davanja, 1850 majki dobilo je učešće za kupovinu prvog stana, uveden je Alimentacioni fond koji štiti samohrane majke i decu, uveden zakon roditelj-negovatelj koji pomaže porodicama koje vode najteže borbe. Podsetili smo se i da država finansira lečenje dece od najtežih bolesti poput SMA i inovativnih lekova za decu leptire. Podsetili smo se svega onoga čega nije bilo dok je zemlju vodio prodavac pljeskavica iz Kruševca koji se juče šepurio po centru Čačka, nažalost u okruženju nekih mladih ljudi koji ga dovoljno ne poznaju, kao što očigledno ne poznaju ni listu za koju se bore, kaže Stevanić.
On poručuje da će građani Ljubića za 20 dana dobiti i zdravstvenu stanicu koju su čekali 50 godina.
- Raspisan je i javni poziv za izbor izvođača za izgradnju Linijskog parka Ljubić kej, na radost mladih, dece i svih građana sa leve obale Morave. To su sve konkretna dela koja govore više od bilo kakvih reči, a posebno reči ljudi poput Srđana Milivojevića, Stojana Markovića i svih drugih izanđalih kadrova koji su se kao pijavice zakačili za studente nadajući se da će preko njihovih leđa ponovo uzjahati građane Srbije, kazao je Stevanić.
(Kurir.rs/RINA)