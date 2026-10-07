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Brdo Ljubić, mesto sa koga je otpočela prelomna borba srpskog naroda, bilo je mesto okupljanja i sabiranja Ujedinjene Srbije. Dan porodice, tradicije i mladosti, dečje igre i pesme.

- Bio je to dan kada smo se podsetili rezultata koje smo postigli. Više od 3000 ljudi poslalo je poruke mira, pristojnosti i želje za napretkom Čačka i Srbije, kazao je za RINU Miloš Stevanić kandidat za narodnog poslanika, na listi Ujedinjena Srbija.

Država podržava mlade parove

Dodaje da su im dela mnogo važnija od reči, a da se to jasno vidi kroz politiku koju sprovode.

- Država podržava mlade parove kroz skoro 20 puta veća davanja, 1850 majki dobilo je učešće za kupovinu prvog stana, uveden je Alimentacioni fond koji štiti samohrane majke i decu, uveden zakon roditelj-negovatelj koji pomaže porodicama koje vode najteže borbe. Podsetili smo se i da država finansira lečenje dece od najtežih bolesti poput SMA i inovativnih lekova za decu leptire. Podsetili smo se svega onoga čega nije bilo dok je zemlju vodio prodavac pljeskavica iz Kruševca koji se juče šepurio po centru Čačka, nažalost u okruženju nekih mladih ljudi koji ga dovoljno ne poznaju, kao što očigledno ne poznaju ni listu za koju se bore, kaže Stevanić.

1/3 Vidi galeriju Skup na Ljubiću Foto: RINA

On poručuje da će građani Ljubića za 20 dana dobiti i zdravstvenu stanicu koju su čekali 50 godina.

- Raspisan je i javni poziv za izbor izvođača za izgradnju Linijskog parka Ljubić kej, na radost mladih, dece i svih građana sa leve obale Morave. To su sve konkretna dela koja govore više od bilo kakvih reči, a posebno reči ljudi poput Srđana Milivojevića, Stojana Markovića i svih drugih izanđalih kadrova koji su se kao pijavice zakačili za studente nadajući se da će preko njihovih leđa ponovo uzjahati građane Srbije, kazao je Stevanić.