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Nenad Rašić, ministar za zajednice i povratak u Vladi tzv. Kosova i bliski saradnik i Aljbina Kurtija ponovo je pozvao sve da glasaju za Studentsku listu, što se može tumačiti i kao direktna podrška samog Kurtija, koji već godinama pokušava da sa KiM protera sve Srbe, blokaderima!

Naime, stranka, kako ga neki zovu "Kurtijevog džepnog Srbina" Nenada Rašića "Za slobodu, pravdu i opstanak", uključila se u blokadersku kampanju "Svi izlazimo" i poziva da se glasa za blokadere.

Za te namene, ni sam Kurti očigledno nije žalio sredstava, što je Rašić pre nekoliko dana i jasno priznao kada je rekao da je odlučeno da "svim raspoloživim sredstvima snažno podrže tzv. "Studentsku listu" na predstojećim izborima 25. oktobra

Poziv Rašićeve stranke Foto: Screenshot

- Bez obzira što to znači da treba izdvojiti nekoliko sati kako bi se glasalo u Kuršumliji ili gde god to bilo, postoji jedna jaka volja kod naših simpatizera da pomognemo u ovom procesu. Mi ćemo koristiti normalne metode, od lične afirmacije do organizovanja kolektivnog odlaska na biračka mesta - rekao je Rašić za Radio Slobodna Evropa i dodao da će "tokom predizborne kampanje animirati i svoje pristalice da 25. oktobra izdvoje vremena za glasanje."