ALJBIN NASTAVLJA DA PODRŽAVA BLOKADERE! Kurtijev ministar Rašić organizuje i prevoz na glasanje za 'Studentsku listu'
- Nenad Rašić, ministar u Vladi tzv. Kosova i blizak saradnik Aljbina Kurtija, pozvao je birače da glasaju za Studentsku listu.
- Njegova stranka 'Za slobodu, pravdu i opstanak' uključila se u kampanju 'Svi izlazimo' i otvoreno podržava blokadere.
- Rašić je rekao da će tokom kampanje animirati pristalice i organizovati odlazak na biračka mesta 25. oktobra.
Nenad Rašić, ministar za zajednice i povratak u Vladi tzv. Kosova i bliski saradnik i Aljbina Kurtija ponovo je pozvao sve da glasaju za Studentsku listu, što se može tumačiti i kao direktna podrška samog Kurtija, koji već godinama pokušava da sa KiM protera sve Srbe, blokaderima!
Naime, stranka, kako ga neki zovu "Kurtijevog džepnog Srbina" Nenada Rašića "Za slobodu, pravdu i opstanak", uključila se u blokadersku kampanju "Svi izlazimo" i poziva da se glasa za blokadere.
Za te namene, ni sam Kurti očigledno nije žalio sredstava, što je Rašić pre nekoliko dana i jasno priznao kada je rekao da je odlučeno da "svim raspoloživim sredstvima snažno podrže tzv. "Studentsku listu" na predstojećim izborima 25. oktobra
- Bez obzira što to znači da treba izdvojiti nekoliko sati kako bi se glasalo u Kuršumliji ili gde god to bilo, postoji jedna jaka volja kod naših simpatizera da pomognemo u ovom procesu. Mi ćemo koristiti normalne metode, od lične afirmacije do organizovanja kolektivnog odlaska na biračka mesta - rekao je Rašić za Radio Slobodna Evropa i dodao da će "tokom predizborne kampanje animirati i svoje pristalice da 25. oktobra izdvoje vremena za glasanje."
Kurir Politika