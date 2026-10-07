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Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Časlav Koprivica ocenio je da Studentska lista u predizbornoj kampanji stvara atmosferu u kojoj se predstojeći izbori predstavljaju kao „sudnji dan“ i upozorio da insistiranje na tezi o "sigurnoj pobedi", može da proizvede suprotan efekat.

Koprivica je rekao da po njegovj proceni dve stvari mogu da budu problem za Studentsku listu u završnici kampanje – stvaranje uverenja da je pobeda unapred izvesna i nejasna pozicija nacionalno orijentisane struje unutar pokreta.

Gostujući na Insajder televiziji, Koprivica je rekao da se Studentska lista u javnosti stvara uverenje da je ishod izbora praktično unapred poznat.

- Studentska lista, iako postoje i drugi akteri u ovoj političkoj trci, predizbornoj, pravi atmosferu koja je, čini mi se, kontraproduktivna, a to je da se prihvata da je to sudnji dan. I da je potpuno jasno da Studentska lista dobija. Često se dešavalo da, i u sportu i u politici, kada neko misli da sigurno dobija, da se to ne desi. Ako se stvara taj mentalitet 'sad ili nikad', postavlja se pitanje: imate li neki scenario za 'nikad'? Dakle, u ovoj zemlji će morati da se živi i posle tih izbora - rekao je Koprivica i ocenio da je moguće da je naglašavanje sigurne pobede deo strategije, ali je upozorio da takva taktika nosi politički rizik.

Časlav Koprivica Foto: Screenshot

- Moguće da je to samo jedna vrsta, pod znacima navoda, pumpanja da se digne atmosfera, ali mislim da može da se desi bumerang efekat koji može biti dosta negativan - rekao je Koprivica i posebno kritikovao podelu političke scene po principu „za ili protiv“. To je stvaralo jednu atmosferu jednoumlja upravo od strane onih koji su podržavali studentski pokret, odnosno Studentsku listu - kazao je on.

Poseban deo Koprivičinog nastupa odnosio se na nacionalno opredeljeni deo biračkog tela i pitanje koliko je ta politička struja zaista zastupljena u okviru Studentske liste.