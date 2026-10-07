'STUDENTSKA LISTA' NIJE NACIONALNO ORIJENTISANA! Ta njihova 'nacionalna' struja je samo dekor, I TO ĆE IH KOŠTATI GLASOVA (VIDEO)
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Časlav Koprivica ocenio je da Studentska lista u predizbornoj kampanji stvara atmosferu u kojoj se predstojeći izbori predstavljaju kao „sudnji dan“ i upozorio da insistiranje na tezi o "sigurnoj pobedi", može da proizvede suprotan efekat.
Koprivica je rekao da po njegovj proceni dve stvari mogu da budu problem za Studentsku listu u završnici kampanje – stvaranje uverenja da je pobeda unapred izvesna i nejasna pozicija nacionalno orijentisane struje unutar pokreta.
Gostujući na Insajder televiziji, Koprivica je rekao da se Studentska lista u javnosti stvara uverenje da je ishod izbora praktično unapred poznat.
- Studentska lista, iako postoje i drugi akteri u ovoj političkoj trci, predizbornoj, pravi atmosferu koja je, čini mi se, kontraproduktivna, a to je da se prihvata da je to sudnji dan. I da je potpuno jasno da Studentska lista dobija. Često se dešavalo da, i u sportu i u politici, kada neko misli da sigurno dobija, da se to ne desi. Ako se stvara taj mentalitet 'sad ili nikad', postavlja se pitanje: imate li neki scenario za 'nikad'? Dakle, u ovoj zemlji će morati da se živi i posle tih izbora - rekao je Koprivica i ocenio da je moguće da je naglašavanje sigurne pobede deo strategije, ali je upozorio da takva taktika nosi politički rizik.
- Moguće da je to samo jedna vrsta, pod znacima navoda, pumpanja da se digne atmosfera, ali mislim da može da se desi bumerang efekat koji može biti dosta negativan - rekao je Koprivica i posebno kritikovao podelu političke scene po principu „za ili protiv“. To je stvaralo jednu atmosferu jednoumlja upravo od strane onih koji su podržavali studentski pokret, odnosno Studentsku listu - kazao je on.
Poseban deo Koprivičinog nastupa odnosio se na nacionalno opredeljeni deo biračkog tela i pitanje koliko je ta politička struja zaista zastupljena u okviru Studentske liste.
- Ljudi koji su izrazito antirežimski nastrojeni, a imaju snažno nacionalno osećanje, imaju ozbiljnu dilemu za koga da glasaju. Kolega Mirović, desna ruka profesora Lompara, primetio je da nijedan predlog sa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nije stavljen na listu! Niko od tih ljudi nije na listi! Sumnja da ovaj pokret nije nacionalan je prilično jasna, ta njihova 'nacionalna' struja je sporedna ili ima samo dekorativnu ulogu. To ih na kraju može koštati glasova - kazao je Koprivica.