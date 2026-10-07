Slušaj vest

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Časlav Koprivica ocenio je da Studentska lista u predizbornoj kampanji stvara atmosferu u kojoj se predstojeći izbori predstavljaju kao „sudnji dan“ i  upozorio da insistiranje na tezi o "sigurnoj pobedi",  može da proizvede suprotan efekat.

Koprivica je rekao da po njegovj proceni dve stvari mogu da budu problem za Studentsku listu u završnici kampanje – stvaranje uverenja da je pobeda unapred izvesna i nejasna pozicija nacionalno orijentisane struje unutar pokreta.

Gostujući na Insajder televiziji, Koprivica je rekao da se Studentska lista u javnosti stvara uverenje da je ishod izbora praktično unapred poznat.

Ne propustitePolitikaSTUDENTI IZ SRPSKE SMATRAJU DA SU IH STUDENTI U SRBIJI IZDALI, ZAŠTO? Ovaj transparent toliko boli a poruka na njemu govori sve! (FOTO)
studenti Republika Srpska
Politika"SRBIJA MOŽE BEZ KOSOVA!" Priznanje lidera tzv. studentske liste: Jovo Bakić bez imalo srama izjavio šta stvarno misli o KiM! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-06 190538.png

- Studentska lista, iako postoje i drugi akteri u ovoj političkoj trci, predizbornoj, pravi atmosferu koja je, čini mi se, kontraproduktivna, a to je da se prihvata da je to sudnji dan. I da je potpuno jasno da Studentska lista dobija. Često se dešavalo da, i u sportu i u politici, kada neko misli da sigurno dobija, da se to ne desi. Ako se stvara taj mentalitet 'sad ili nikad', postavlja se pitanje: imate li neki scenario za 'nikad'? Dakle, u ovoj zemlji će morati da se živi i posle tih izbora - rekao je Koprivica i ocenio da je moguće da je naglašavanje sigurne pobede deo strategije, ali je upozorio da takva taktika nosi politički rizik.

Časlav Koprivica
Časlav Koprivica Foto: Screenshot

- Moguće da je to samo jedna vrsta, pod znacima navoda, pumpanja da se digne atmosfera, ali mislim da može da se desi bumerang efekat koji može biti dosta negativan - rekao je Koprivica i posebno kritikovao podelu političke scene po principu „za ili protiv“. To je stvaralo jednu atmosferu jednoumlja upravo od strane onih koji su podržavali studentski pokret, odnosno Studentsku listu - kazao je on.

Poseban deo Koprivičinog nastupa odnosio se na nacionalno opredeljeni deo biračkog tela i pitanje koliko je ta politička struja zaista zastupljena u okviru Studentske liste.

- Ljudi koji su izrazito antirežimski nastrojeni, a imaju snažno nacionalno osećanje, imaju ozbiljnu dilemu za koga da glasaju. Kolega Mirović, desna ruka profesora Lompara, primetio je da nijedan predlog sa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nije stavljen na listu! Niko od tih ljudi nije na listi! Sumnja da ovaj pokret nije nacionalan je prilično jasna, ta njihova 'nacionalna' struja je sporedna ili ima samo dekorativnu ulogu. To ih na kraju može koštati glasova - kazao je Koprivica.   

Ne propustitePolitikaNASILJE JOJ NIJE TEMA: Kandidatkinja Studentske liste odbila da osudi uvrede koje je voditeljki RTS-a uputio Ilija Srdanović (VIDEO)
Ana Dimitrijević debata
PolitikaKO JE BIO NIKOLAJ VELIMIROVIĆ, A KO STEPINAC: Mi znamo, ovo je za 'Studentsku listu' i Jova Bakića: Žrtvu nacizma iz logora izjednačio sa ustaškim kardinalom
Jovo Bakić
PolitikaEVO NA KOJI NAČIN HOĆE DA NAM OTMU SEVERNU POKRAJINU! Sve što izgovara Čanak je STRATEGIJA STUDENTSKE LISTE i njenih inostranih mentora
Operacija Vojvodina Bojan Pajtić Dinko Gruhonjić Nenad Čanak
PolitikaSTUDENTI PONOVO NAPALI ŽENE, SKANDAL U VALJEVU! Pripadnici tzv. studentske liste napali Ninu Kuburović i Tanju Zdravković - ČUPALI IH ZA KOSU i POLIVALI VODOM
blokaderi