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Kladionica Meridian bet pretvorila se u političkog aktera! Poznata kladionica objavila je kvote za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, čime je direktno favorizovala jednu političku opciju - listu “Studenti pobeđuju”!

Naime, bukmejkeri iz Meridijana su granicu osvojenih glasova za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" postavili na svega 44,05% (sa izjednačenim kvotama 1.85 za "Manje" i 1.85 za "Više"). S druge strane, za "Studentsku listu" granica je podignuta na čak 39,2%, pri čemu je kvota na opciju da će osvojiti VIŠE od toga postavljena na 1.80, dok je na "Manje" kvota 1.90, čime se direktno sugeriše i favorizuje veći procenat podrške za ovu listu!

Ovako postavljene kvote u suprotnosti su sa do sada zvanično objavljivanim istraživanjima renomiranih agencija i jasno je da one služe da se ohrabre glasači "Studentske liste", kao i apstinenti, kojima se sugeriše da je malo potrebno da bi se pobedila lista koju predvodi Aleksandar Vučić.

Meridian bet: Kvote za izbore 25. oktobra Foto: Screenshot

Da postoji sumnjiva politička namera iza ovakvih prognoza Meridianbeta, jasno je i kada se pogleda kolika je kvota na Aleksandra Vučića kao premijera. U ovom trenutku ona iznosi svega 1,20, što je u potpunoj suprotnosu sa procentom od 44,05 koji se daje listi “Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić”. Ako već prognoziraju sa velikom izvešnošću da će Vučić biti premijer, kako je onda moguće da njegovu listu stavljaju na svega 44 odsto?!

Kvota na Vučića kao premijera 1.20 Foto: Screenshot

Koliko je cela stvar čudna, govori i informacija da su na uplatnim mestima u Meridijanu ograničili visinu uplate na listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Našoj redakciji javio se čitalac koji je malo pre podneva u poslovnici ove kladionice na uglu Takovske i Cvijićeve ulici u Beogradu doživeo neprijatno iznenađenje kada je pokušao da uplati 60.000 dinara na pobedu Vučićeve liste.

Suprotno od zvaničnih istraživanja Procene koje je objavio Meridianbet značajno se razlikuju u odnosu na istraživanje koje je nedavno objavila renomirana agencija Faktor plus, koja do sada nijednom nije omašila raspodelu glasova birača u Srbiji. U svojim poslednjim septembarskim podacima oni su objavili sledeće rejtinge: - Lista "AV Ujedinjena Srbija“ 48,6 odsto glasova, a “Studentska lista” 37,1 odsto glasova

Zaposleni na uplatnom mestu mu je saopštio da toliki iznos ne može da prihvati jer je limit navodno postavljen na 20.000 dinara. Naš čitalac je potom odvojio navedenih 20.000 dinara, ali je usledio još veći šok: operater mu je saopštio da za takav tiket ipak može da uplati maksimalno 12.000 dinara!

Uplaćeno u 11:48 časova: Tiket od 12.000 dinara za pobedu "Ujedinjene Srbije" Foto: Kurir

Ista situacija dogodila se malo kasnije na drugom uplatnom mestu, na Vidikovcu, gde je takođe maksimalna uplata bila ograničena na 12.190 dinara.

Drugi uplaćen tiket u 12.33h Foto: Kurir

Kako bismo proverili sve ove navode, redakcija Kurira uputila je zvanična pitanja direktoru Meridianbeta. Zatražili smo odgovore na sledeća pitanja:

1. S obzirom na objavljene kvote, zašto ste se stavili na stranu jedne izborne liste, u ovom slučaju liste „Studentska lista - Studenti pobeđuju“?

2. Zašto na vašim uplatnim mestima ograničavate visinu uplate na listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“?

3. Da li na ovaj način varate građane i time favorizujete izbornu listu „Studentska lista - Studenti pobeđuju“?

4. Zašto na uplatnim mestima u realnom vremenu menjate, odnosno smanjujete limite za uplatu na listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, šta se to dogodilo u međuvremenu pa ste uveli tu praksu?

Kupila ih američka kompanija Kladionica Meridianbet je do pre dve godine bila u vlasništvu Aleksandra Milovanovića, Zorana Miloševića i Snežane Božović. Od 1. aprila 2024. američka kompanija Golden Matrix Group kupila je 100% MeridianBet Group-a. Golden Matrix je u februaru 2026. promenio ime u Meridian Holdings Inc.