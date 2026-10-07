je l verujete njima ili sopstvenim očima

je l verujete njima ili sopstvenim očima

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Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA - saopštio je da će sutra predstaviti svoj izveštaj o dosadašnjem toku predizborne kampanje za parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra.

I sve bi ti bilo u redu da ta ista Crta nije dorektni pomagač i učesnik u blokaderskom haosu kojem je Srbija svedočila prethodne skoro dve godine!

Oni koji su direktno učestvovali u obojenoj revoluciji sutra će predstaviti neki izveštaj, a svrha tog izveštaja služiće samo tome da pomogne blokaderskoj Studentskoj listi koju neskriveno podržavaju!

Oni su ti koji su objavljivali lažna istraživanja da bi među opredeljenim biračima čak 44,9 odsto glasalo za opozicionu Studentsku listu, dok je koalicija oko SNS-a pala na 35,7 odsto. Ove neprofesionalne pre svega a - pokazaće se vrlo brzo - i netačne podatke ova NVO neodgovorno plasira u javnost, svrstavajući se na jednu stranu i gubeći oreol nepristrasnih posmatrača izbora, kako sebe vole da predstave.

Uostalom, ekspert Crte je zamenik člana Republičke izborne komisije (RIK) u ime Studentske liste, a drugi ekspert, advokat Vladimir Tupanjac je obučavao blokadere koji podržavaju Studentsku listu kako da napadaju policiju!

I sutra će da predstave svoj "izveštaj" kao objektivni i nepristrasni?! Kao i sve u vezi sa Studentskom listom, i izveštaj Crte je namenjen isključivo da se prevari narod u Srbiji.

Živi bili, pa videli!

A da se podsetimo kako Tupanjac iz Crte savetuje blokadere da tuku policiju: