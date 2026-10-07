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Žene u predizbornoj kampanji sve češće su na meti političkih oponenata, od uvredljivih poruka do fizičkih napada. Poslednji takav incident dogodio se juče u Valjevu, gde su, prema navodima, napadnute kandidatkinja liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Nina Kuburović i novinarka Informera Tanja Zdravković.

O svemu što danas privlači pažnju javnosti, uz analizu aktuelnih događaja i političkih poruka, govoriće Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike i potpredsednica Vlade Srbije, i Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira.

- Napad, posebno na žene, gledamo poslednjih godinu i po dana konstantno, gotovo svakodnevno. Možemo da vidimo da blokaderi, na ovaj ili onaj način, napadaju žene - da li prete, da li, evo, kao što smo sada videli, polivaju vodom i pokušavaju da ih udare. Da li su to radili novinarkama, na primer, u Kosjeriću, kada su bili lokalni izbori? Dakle, to je stalno. S jedne strane se šalje poruka da se na neki način "utera strah" ljudima, a s druge strane mi tačno vidimo da su tu i krivična dela. Pretnje silovanjem koje su bile jesu krivična dela. I treća, najvažnija stvar za sve nas: kako je moguće da baš niko ne osudi, osim Srpske napredne stranke i predsednika, koji je sve vreme, svaki put, osudio svaku vrstu napada koja se desila na bilo koju ženu, pogotovo, naglašavam, u poslednjih godinu i po dana, jer smo svedoci tog nasilja - rekla je Mihajlović.

Zorana Mihajlović, bivša ministarka energetike i potpredsednica Vlade Srbije Foto: Kurir Televizija

"Oni su inspiratori nasilja"

Ukazala je i na postupanje nadležnih institucija, uz ocenu da njihov odnos prema ovakvim slučajevima otvara dodatna pitanja.

- Dakle, ako vi vidite, recimo, da ljudi sa liste broj 3, dakle, ja je zovem blokadersko-studentska lista, nikada neće da osude bilo kakav napad na žene, onda je nama valjda svima jasno da oni na neki način promovišu nasilje. I ja slobodno mogu da kažem da su sa svojim medijima i inspiratori nasilja. Ono što je isto ozbiljan problem kod nas jeste reakcija tužilaštva i sudova - kaže ona.

Mihajlović se osvrnula na reakcije nadležnih institucija na slučajeve nasilja i pretnji, ukazujući na ono što smatra ozbiljnim problemom.

- Mi imamo tog čoveka, Srdanovića, koji je napao ženu i pesnicom, najjače što je mogao, udario je u glavu. On je posle tri dana pušten da se brani sa slobode ili tako nešto. To nije normalno. I pretnje silovanjem koje smo slušali od onog mladića jesu krivično delo. To vrlo jasno piše u zakonu. I šta se na kraju desilo? Ništa. Tako da negde oni pokušavaju da uvedu tu vrstu nasilja kao jednu gotovo normalnost, jer mi živimo to svaki dan, što je jako opasno. Dakle, to ne može da bude normalno. I, s druge strane, ta reakcija određenih institucija, koje treba da budu nezavisne - one nisu nezavisne čim se na taj način ponašaju u odnosu na nasilje - objasnila je Mihajlović.

Foto: Printscreen

- Ovo, zaista nikad nije bilo. Ja sam novinar od '95. godine i u tim "mračnim" devedesetim godinama, kako ih neki zovu, a i jesu bile prilično mračne, pa ni posle toga, ni u onim godinama izbora 2004, 2008, 2012. godine, ja ne pamtim da je neko ženu udario pesnicom u glavu. Ono što je mene više zabolelo od tog napada na njih dve, ili svih prethodnih, jeste reakcija na društvenim mrežama, gde su, očigledno, pristalice te studentske liste pisale: "Tako ćemo mi da radimo sa svim..." Ne mogu da nabrajam sva imena koja su upotrebili, ali to je zaista... Ja čak nekad ne mogu da razumem, naravno, ni napad, ali napad može da bude, u nekim slučajevima, impulsivan akt. Ali da ti sediš za tastaturom 15 sati posle tog napada i pišeš takve stvari, to je onda već neka patologija za koju ja nemam reči - kaže Kašanski.

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira Foto: Kurir Televizija

- Što se mene tiče, kako su počeli "Obojenu revoluciju" napadima na novinarke, mislim da je prvi neki, onako, jeziviji napad bio na Brankovom mostu. Pa su posle novinarki Milici oteli telefon i tako dalje. Kada bismo počeli da nabrajamo, ne bismo do kraja emisije nabrajali. A kako su počeli "Obojenu revoluciju", tako je i završavaju. I samo još jedna rečenica: ja sam član Asocijacije novinara Srbije, osnovane upravo zato što UNS i NUNS nisu, nisu "nedorasli" zadatku, nego nisu smišljeno hteli da budu dorasli tom zadatku. A Asocijacija novinara Srbije je osudila svaki napad. I ja sam lično, tada sam još bio u "Srpskom telegrafu", napisao minimum tri-četiri teksta kada su novinarki, ja mislim, ispred FDU-a, izbili telefon iz ruke. Prvi sam napisao: "Ljudi, ovaj čovek mora biti kažnjen." Nema veze ko ga je napao. I svaki napad osuđujemo. Ja lično osuđujem i onaj koji je pretio Mladenu Šalatoviću. Šta god ja mislio o tom Šalatoviću, mora da bude priveden - za Kurir televiziju, zaključio je Kašanski.

00:45 "POSLEDNJIH GODINU DANA GLEDAMO NAPADE NA ŽENE" Zorana Mihajlović i napadu blokadera na Ninu Kuburović i Tanju Zdravković Izvor: Kurir televizija

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