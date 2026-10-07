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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas manastir Lelić, gde počivaju mošto Svetog vladike Nikolaja.

Podsećamo, kandidat studentske liste Jovo Bakić nedavno je uporedio vladiku Nikolaja sa ozloglašenim kardinalom iz NDH Alojzijem Stepincem.

- “Ljudi koji ne mogu zavesti mir u srcu svom, još manje mogu zavesti mir u državi.” Vredi se setiti ovih reči Svetog vladike Nikolaja. I danas i uvek. Posetila sam manastir Lelić, gde počivaju mošti svetog srpskog vladike za koga je jedan srpski pesnik iz Čikaga napisao: