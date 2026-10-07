i kamen za kupus bi progovorio dosad

i kamen za kupus bi progovorio dosad

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Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija, ko zna koliko puta je pozvao na TV debatu nosioca Studentske liste Iliju Srdanovića. Osim onog idiotskog ignor, kojem se smeje cela Srbija, od njega nikakav odgovor nije stigao.

A šta bi, ruku na srce, Srdanović i mogao da kaže. Šta god da ga čovek pita, mogao bi samo da se pokrije ušima i ćuti. I da, stara izreka kaže da ćutanje ume da bude i zlato, međutim, na primeru novosadskog doktora ono govori nešto sasvim drugo, to je čovek koji ne samo da nema odgovor ni na jedno pitanje, već je to neko ko se istine boji kao kuge. Jer ona otkriva o kakvoj se prevari i opasnosti radi.

Kurir je izabrao 10 pitanja na koja nosilac Studentske liste duguje odgovor celoj Srbiji (ima ih svakako i mnogo više), pa čak i onima koje pokušava da obmane da zaokruže broj ispred njegovog imena.

1. Zbog čega ste Srbe na Kosovu i Metohiji svrstali među one naše sunarodnike koji žive van matice?

2. Da li je za vas u Srebrenici bio genocid i da li je Ratko Mladić ratni zločinac?

3. Da li biste uveli sankcije Rusiji?

4. Kakav je vaš odnos prema kineskim kompanijama koje rade u Srbiji?

5. Da li ste se viđali s ljudima iz najbližeg okruženja Mila Đukanovića i da li ste imali ili imate znatna novčana sredstva u Prvoj banci, čiji je vlasnik bio Aco Đukanović, rođeni brat Mila Đukanovića?

6. Imate li imovinu (vilu) u Hrvatskoj?

7. Zbog čega ste vređali novinarku RTS, poručujući da su joj usta i čmar zamenili mesta? Zbog čega niste osudili nasilje nad ženama, uključujući i udarac pesnicom u glavu aktivistkinji SNS u Novom Sadu nakon incidenta koji ste vi izazvali prilazeći aktivistima Ujedinjene Srbije?

00:18 Ilija Srdanović izazvao tuču Izvor: Kurir

8. Tvrdite da u Srbiji ništa ne valja, uključujući i zdravstvo. Zašto ste onda sina zaposlili u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine i na koji način ste to učinili?

9. Zašto ni jednom jedinom rečju niste demantovali reči Nenada Čanka o otvaranju pregovora o statusu Vojvodine i njegovom predlogu da se naša zemlja zove Republika Srbija i Vojvodina? Da li je to program Studentske liste, i ako nije zašto se niste oglasili i to rekli?

10. Zbog čega ne smete na duel sa Aleksandrom Vučićem, mada ste obojica nosioci svojih lista?

Hoćemo li dočekati da dobijemo odgovor na ova pitanja. Nećemo, naravno. I nema baš nikog koga će to iznenaditi. Kakva lista, kakav nepostojeći program, takav i nosilac!