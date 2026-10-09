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Piatnje šta je stvarni politički program Studentske liste i kakvu Srbiju bi oni ponudili građanima ponovo se otvorilo. Posle poruka Nenada Čanka o novom Ustavu, federalizaciji Srbije i statusu Vojvodine, Aleksandar Vučić upozorava da se iza Studentske liste krije plan za otcepljenje severne pokrajine. Istovremeno, iz Republike Srpske stiže žestok odgovor na poruke sa studentskih skupova u Srbiji. Na Palama su osvanuli transparenti: "Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas". A već sutra studentski predstavnici Srpske održavaju hitnu sednicu zbog poruka koje su, kako navode, ozbiljno narušile odnose sa studentima iz Srbije.

Od Vojvodine i Kosova, preko Evropske unije, do odnosa prema Republici Srpskoj sve je više pitanja o ideologiji koja se krije iza studentske liste. A kada se tome dodaju Bojan Pajtić, Nenad Čanak i Dušan Elezović, nameće se pitanje: da li pred sobom imamo samo studentsku kampanju protiv vlasti ili politički projekat koji može duboko da promeni Srbiju?

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji bili su Marina Raguš, članica Predsedništva SNS, Nebojša Obrknežev, politički analitičar, Centar za društvenu stabilnost i Novak Došen, Unija mladih SNS.

Kako je voditeljka podsetila, predizborna kampanja otvorila je i pitanja koja zadiru u nacionalni identitet i odnose Srba i Bošnjaka, posebno u kontekstu poruka koje su se mogle čuti na studentskim skupovima u Novom Pazaru, ali i u Republici Srpskoj. Dok su u Novom Pazaru istaknuti transparenti o Srebrenici i Ratku Mladiću, nekoliko dana kasnije usledile su poruke sa studentskih domova u Banjaluci i na Palama. Upravo o ovim porukama, njihovom značenju i mogućim posledicama, i šta se krije iza svega ovoga, govorila je Raguš.

- Stari dobri plan koji ima za cilj deatomizaciju Srba. Ja mislim da je predsednik Putin u Moldaviji skoro baš pričao o tome, da taj geopolitički plan zapravo već deli srpski narod u nekoliko država i da je to najopasniji projekat koji je trebalo izbeći po svaku cenu.

To su stari planovi, kako bih rekla, i mogu da vam kažem da je dobrim delom i 5. oktobar bio jedan od epiloga jedne faze rasturanja nečega što bi trebalo da bude unilateralna, zapravo, priča, a tiče se našeg srpskog bića. Ništa novo, sve već viđeno, i za najavljene nove liste mi vidimo stara lica, stare planove. Federalizacija je priča stara koliko i ja. Ta federalizacija u novom kontekstu znači Srbija regiona, a onda bi svaki od tih regiona faktički bio zaseban i mogao da pravi određene ugovore i sporazume sa, recimo, Evropskom unijom. To bi, dakle, bile nove podele i nova razgraničenja - rekla je.

Foto: Kurir Televizija

"Znali smo protiv čega se borimo"

Govorila je o političkim okolnostima koje su, prema njenim rečima, oblikovale Srbiju i stavovima koji su usledili nakon tih događaja.

- Mislim da je to glavni i osnovni razlog zašto predsednik Vučić smeta. Zato što je on čovek koji je, prvo, politički tehnolog, čovek izvanrednog obrazovanja i iskustva. Mi smo nekako istresavali i politički ratovali sa svim tim starim idejama, još možda iz perioda Velike Jugoslavije i perioda velikog komunizma. I kada se setite svih tih pakovanja, onda vam je sve apsolutno jasno. Nama, koji smo bili u Vladi nacionalnog jedinstva, bilo je jasno da tada ulazimo u Vladu kao jedan veliki pokret otpora nečemu što se spremalo, a bila je NATO agresija. Devetnaest zemalja, najjačih zemalja zapadne hemisfere, nas je ravnalo 78 dana.

Zašto kažem "ravnalo"? Jedna rečenica nas je preskupo koštala kada smo se pozivali na 389. godinu, a onda nas je Džordž Fridman podsetio na to: "Pozivate se na 389, sad ćemo da vas vratimo u tu godinu." I očigledno je to bila namera. Nama je bilo apsolutno jasno da taj rat ne možemo vojnički da dobijemo, da ćemo posle toga vrlo verovatno biti i svi lustrirani, kao što jesmo. Sećate se Haga i koliko ljudi iz našeg političkog, vojnog i policijskog vrha je faktički bilo ekspedovano za Hag, kao pakovanja, onako, lanč-paketi. Jer to je bio jedan veliki lanč-paket svih onih koji su dovedeni na vlast, a zvali su se DOS. Tako da za nas to nije bilo nikakvo iznenađenje. Znali smo protiv čega se borimo, u šta ulazimo i kakva nam je politika - kaže ona.

Obrknežev se osvrnuo na političke stavove ovih stranaka i njihovo delovanje u Vojvodini, uz osvrt na period kada su, kako navodi, imale veći politički uticaj.

- Dakle, krajnje je vreme da dođe do jednog totalnog otrežnjenja svih i onih ljudi koji možda još podržavaju taj jedan blokaderski pokret, a svakako ne studentski. Kad govorimo o Ligi socijaldemokrata Vojvodine, ja to javno govorim: ne samo Liga, imate tu i Ligu, i PSG, i ZLF, to su stranke koje su, po mom mišljenju, direktno suprotstavljene. Dakle, pazite vi ovakvu demokratsku zemlju, da vi možete bukvalno da činite, radite, pričate šta god hoćete. Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao partija, ona je sada jedna totalno minorna stranka, ali je posejala jedno određeno seme zla kod nekih određenih ljudi. Mi to moramo da konstatujemo, jer ligaši su bili jaki u jednom određenom vremenskom periodu, pogotovo do 2012. godine, ali na prostoru Autonomne Pokrajine Vojvodine do 2016. godine, zajedno sa Pajtićem, radili su i činili šta su hteli - kaže Obrknežev.

Foto: Kurir Televizija

- E sad, o čemu se tu radi? Oni su i bili doneli, to je bio uslov Čankov, 2009. godine, onaj statut same Autonomne Pokrajine Vojvodine. Hvala Bogu, to je smaknuto, čini mi se, 2013. ili 2014. godine. Ja sam iz mesta Boka, to je opština Sečanj. Tamo je bilo dosta ligaša ranije i jednom mi je Čanak bio došao u posetu. Ja sad slušam te ljude koji tamo govore: "Tako je, mi smo protiv belokošuljaša, s one strane Dunava moramo porušiti sve mostove." Ja gledam, neverovatno koliko su ljudi uzimali taj njegov narativ, dakle, stvarno zdravo za gotovo, i delovali tako. I to je veoma bilo opasno i pogubno, pogotovo po nas tamo na severu - severne srpske pokrajine - naveo je.

Pitanje Srebrenice i statusa generala Ratka Mladića bilo je tema o kojoj se govorilo i u kontekstu stavova pojedinih predstavnika Studentske liste. O tim pitanjima, ali i porukama koje su se mogle čuti u javnosti, govorio je kandidat Studentske liste Jovo Bakić u emisiji sa Vladom Đukanovićem, Snežanom Paunović i Milošem Jovanovićem, dok je za Kurir televiziju njihove izjave komentarisao Došen.

- To je taj gospodin koji je jedan od najvećih revolucionara, jedan od najvećih blokadera tamo kod njih, ali očigledno samo preko društvenih mreža, jer kada razgovarate u četiri oka sa njim, on nema šta da ponudi, nikakav plan ni program, kao što ni blokaderska lista nema šta da ponudi.

Namerno kažem blokaderska, a ne studentska, zato što ne samo da nema nijednog jedinog studenta na toj listi, već je, od 18 lista koje su predate za ove izbore, to lista sa najvećim brojem godina u proseku. To je najstarija lista. I ne samo da tu listu ne čine studenti, već je studenti nisu ni sastavljali. Govore da su, tobože, nekakvi plenumi sastavljali njihovu listu, ali ti plenumi čine 10-20 studenata na određenom fakultetu koji broji nekoliko hiljada studenata - rekao je.

Novak Došen, Unija mladih SNS Foto: Kurir Televizija

04:27 "NEMAJU NI PLAN NI PROGRAM, ALI ZNAJU DA NAPADAJU ŽENE" Gosti emisije "Usijanje" o pristalicama tzv. studentske liste i planovima za Srbiju Izvor: Kurir televizija

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