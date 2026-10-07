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Republička izborna komisija (RIK) donela je večeras odluku o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima 25. oktobra, kojom se određuje obuhvat već određenih biračkih mesta, odnosno precizira na kojim biračkim mestima će tačno glasati birači, a predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je moguće do zaključenja biračkog spiska izmeniti odluku ukoliko bude određivanja naknadnih biračkih mesta.

Dimitrijević je podsetio da je ranije doneta odluka o određivanju biračkih mesta za glasanje u inostranstvu i da je utvrđeno da će se glasati na 93 biračka mesta, ali da je moguće do zaključenja biračkog spiska izmeniti odluku ukoliko bude određivanja naknadnih biračkih mesta.

"Dakle, ovo je sada obuhvat biračkih mesta, kako bi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu prijava birača kod diplomatsko-konzularnih predstavništava koji su podnosili zahteve, bilo uopšte u mogućnosti da obrađuje do sada pristigle prijave", rekao je Dimitrijević.

On je podsetio da se 2023. godine na izborima glasalo na 81 biračkom mestu u inostranstvu u 35 država, a na ovim izborima će glasanje biti organizovano na 93 biračka mesta u 37 država.

Član RIK-a Ivan Šebek zatražio je na početku sednice da se ova tačka skine sa dnevnog reda jer je, kako je ocenio, preuranjena.

"Danas smo imali radnu grupu na kojoj je prisustvovalo i Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koja nije završena i dogovoreno je danas na sastanku da sutra pre podne, do 12:00, bude nastavak ove sednice, gde će nam oni izaći u susret sa kompletnim podacima koje smo tražili", rekao je Šebek.

Dimitrijević je odgovorio da je već doneta odluka kojom su određena biračka mesta u inostranstvu i da je sada ovom izmenom neophodno da se mapiraju biračka mesta kako bi birači bili raspoređeni.

"Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave već radi po našoj donetoj odluci, ali im je ovo neophodno kako bi naši birači u inostranstvu zapravo dobili mogućnost da glasaju. Ukoliko se sutrašnjim razgovorima sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave nešto promeni, onda će biti moguće da se drugačije, kako oni to navode, 'izmapiraju birači i da, ukoliko se odrede neka nova biračka mesta ili bude nekih izmena, da to urade lakše. Ukoliko ne donesemo danas ovo, biće ugrožen kompletan proces zaključenja biračkog spiska", objasnio je Dimitrijević pre nego što je odluka usvojena.

RIK je večeras doneo odluku i o utvrđivanju rasporeda mesta po kojem poslaničke grupe predlažu članove i zamenike članova biračkih odbora u stalnom sastavu za sprovođenje glasanja na biračkim mestima na kojima će glasati birači sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.