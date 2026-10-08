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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić ispričao je večeras šta mu se dogodilo tokom obilaska Srbije.

- Spavao sam kod druga iz vojske i ujutru kad sam krenuo, poneo stvari, da iznesem stvari, i sad nisam navikao da tu spavam. I zaboravio sam da je onaj štok nizak, a ja visok. I kako sam i povukao torbu, iz sve snage, sa svih 118 kila koliko imam, udarim glavom u taj štok. I sad, meni se zamanta u glavi, a sve glumim, pošto vidim njih, sve se skupili tu, i ja kao nije mi ništa. Silazim, nosim onu torbu, rekoh, ajde sine, ponesi mi ovu torbu, molim te. Još se držim za onaj gelender, da se spustim na prizemlje. Krenuli mi, boli me glava, popij jedan lek, popij drugi, došao u manastir Vratnu - ispričao je on.

Kako je naveo, tu je zatražio da se umije jer ga je glava i dalje bolela.