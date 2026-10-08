"SA SVIH 118 KG,IZ SVE SNAGE,UDARIM GLAVOM U TAJ ŠTOK" Vučić otkrio šta mu se dogodilo kod druga iz vojske:Šta je ljudi ovo, šta će treće tog dana da mi se desi
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić ispričao je večeras šta mu se dogodilo tokom obilaska Srbije.
- Spavao sam kod druga iz vojske i ujutru kad sam krenuo, poneo stvari, da iznesem stvari, i sad nisam navikao da tu spavam. I zaboravio sam da je onaj štok nizak, a ja visok. I kako sam i povukao torbu, iz sve snage, sa svih 118 kila koliko imam, udarim glavom u taj štok. I sad, meni se zamanta u glavi, a sve glumim, pošto vidim njih, sve se skupili tu, i ja kao nije mi ništa. Silazim, nosim onu torbu, rekoh, ajde sine, ponesi mi ovu torbu, molim te. Još se držim za onaj gelender, da se spustim na prizemlje. Krenuli mi, boli me glava, popij jedan lek, popij drugi, došao u manastir Vratnu - ispričao je on.
Kako je naveo, tu je zatražio da se umije jer ga je glava i dalje bolela.
- Umivam se pola sata. Pitaju što kasniš, pa kažem, zato što sam se umivao pola sata, otprilike, manji potres mozga dobio, a sve se pravim da mi nije ništa. Produžili mi taj dan, i završavam završio u Aleksincu, ajde da svratim, da uzmem sobu na 15 minuta, i da se presvučem, da obučem sako i idem u Vranje na miting. I ostavim sako, idem opet da se umijem, da se osvežim, i dođem do ormana, i nešto sam stavio gore, a nešto dole da visi sako, i opet glavom udarim, samo sad čelom udarim. Rekoh, šta je ljudi ovo, majko rođena, ovo, i samo sam rekao da sačekam šta će treće da mi se desi tog dana. I još mi ovako izlazi čvoruga po sred čela. Ali po sred čela, ja idem u Vranje na miting - ispričao je Vučić.