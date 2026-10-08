EVO JOŠ JEDNOG DOKAZA DA BIVŠI LIDER DS VODI STUDENTSKU LISTU! Bojan Pajtić naredi, a 24 sata kasnije Nikezić i Olenik sinhronizovano krenu u akciju!
Poziv bivšeg predsednika Demokratske stranke i prema mnogobrojnim navodima šefa Studentske liste, Bojana Pajtića svojim saveznicima da izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" preimenuje u "Vučić - Šešeljevu" postao je nova zajednička strategija koju su u samo 24 sata počeli sinhronizovano da primenjuju u obraćanju javnosti.
- Veoma bi važno bilo, ja ću to ubuduće činiti, kada se govori o listi Srpske napredne stranke, da se govori o Vučićevićevoj i Šešeljevoj listi. Pošto kod jednog dela birača SNS i dalje Šešeljevo ime jeste sinonim za grubost, sa obračune sa političkim oponentima - kazao je Pajtić gostujući na blokaderskoj Novoj S.
To je bio znak, a samo dan kasnije blokaderi su to i počeli da sprovode u delo. Prvi su to uradili Dušan Nikezić, potpredsednik SSP gostujući na N1 u debati, a onda i blokaderski advokat Aleksandar Olenik.
- To nije lista "Ujedinjena Srbija", to je lista Vučić - Šešelj! - izjavio je Nikezić, dok je Olenik rekao:
- Važno je pomenuti ko je sve na Vučić - Šešelj listi! To je Vučićeva i Šešeljeva lista.
Prema više puta viđenom scenariju, studentsko-blokaderska lista je samo paravan za povratak žutih na vlast.