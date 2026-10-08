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Mlada aktivistkinja Srpske napredne stranke povređena je sinoć na stranačkom štandu u Nišu. Prema informacijama sa lica mesta, nakon ovog događaja uhapšen je Mateja Nikolić, jedan od najistaknutijih učesnika studentskih blokada u gradu.

Prema svedočenju prisutnih, Nikolić je fizički nasrnuo na aktivistkinju SNS-a i odgurnuo je, nakon čega je devojka povređena. Policija je reagovala, a Nikolić je, prema informacijama sa lica mesta, uhapšen.

00:26 Privođenje nasilnika blokadera Mateje Nikolića Izvor: Kurir

Posebnu težinu ovom događaju daje podatak da je povređena devojka mlada majka, koju kod kuće čeka mala beba. Umesto da se nakon stranačkih aktivnosti vrati svojoj porodici i detetu, upućena je u Univerzitetski klinički centar Niš radi medicinskog zbrinjavanja.

Mateja Nikolić je javnosti poznat po učešću u studentskim blokadama i protestima u Nišu. Njegovo ime i ranije se pojavljivalo u javnosti povodom sukoba tokom političkih okupljanja.

Prema tvrdnjama koje se iznose na njegov račun, Nikolić već gotovo dve godine uznemirava aktiviste Srpske napredne stranke. Ove optužbe zahtevaju proveru i utvrđivanje odgovornosti za konkretne događaje.

Dok mlada majka leži u bolnici, Mateja Nikolić snima selfi iz policijskog kombija!

Posebnu pažnju izazvalo je ponašanje Mateje Nikolića neposredno nakon hapšenja. Nikolić je na svom nalogu na društvenim mrežama objavio selfi i video-snimak iz policijske marice, dok je transportovan do policijske stanice.

Mateja Nikolić Foto: Privatna arhiva

Dok se mlada aktivistkinja SNS-a, majka male bebe, nalazila u bolnici nakon događaja u kojem je, prema svedočenjima sa lica mesta, povređena kada ju je Nikolić odgurnuo, on je snimao sebe u policijskom vozilu.

Ovakvo ponašanje može se oceniti kao skandalozno i krajnje neprimereno. U trenutku kada je mlada žena završila u bolnici, objavljivanje selfija iz policijske marice ostavlja utisak odsustva empatije prema povređenoj devojci i ozbiljnosti čitavog događaja.

Ovaj događaj ponovo otvara ozbiljno pitanje bezbednosti građana tokom političkih aktivnosti, ali i odgovornosti svih koji učestvuju u javnom životu.

Da li su ovo obrasci ponašanja koje građani mogu da očekuju od ljudi koji pretenduju da sutra vode državu? Kako nameravaju da garantuju bezbednost svih građana i poštovanje političkih neistomišljenika ako se ne ograde od nasilja?