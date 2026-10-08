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Lider SNS Miloš Vučević izjavio je, reagujući na izjavu prvog na listi "Evropska Srbija" Dragana Đilasa da će "nakon promene vlasti otkazati Ekspo", da taj projekat predstavlja istorijsku priliku za ekonomski zamah, modernizaciju infrastrukture i globalnu afirmaciju Srbije, dok najave o njegovom otkazivanju od strane opozicije odražavaju odsustvo vizije i politiku blokiranja razvoja zemlje.

- Za Srpsku naprednu stranku, EXPO 2027 nije samo politički projekat, već državni prioritet koji okuplja više od stotinu zemalja sveta i donosi milijarde evra investicija, nova radna mesta i modernizaciju saobraćajne i komunalne infrastrukture. Otkazivanje ovako velikog međunarodnog događaja pretilo bi da ozbiljno naruši kredibilitet Srbije pred međunarodnim partnerima i investitorima, kao i da zaustavi ekonomski zamah koji direktno utiče na rast životnog standarda svih građana - naveo je Vučević na Iksu.

Kako je rekao, kada je reč o finansijskoj transparentnosti, svi ugovori, javne nabavke i tokovi novca u okviru projekta realizuju se u skladu sa zakonom i podložni su kontroli nadležnih državnih i nezavisnih institucija.

- Umesto opstrukcija i neodgovornih najava koje vode u ekonomsku i političku nestabilnost, ključni interes Srbije je uspešna realizacija projekta koji ostavlja trajno nasleđe budućim generacijama. Čovek koji je svoje bitisanje na vlasti koristio isključivo za ličnu dobrobit, to ne može da shvati - kazao je Miloš Vučević.

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