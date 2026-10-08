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Jutjuberi su ušli u fizički ograđen deo kompleksa koji je potpuno odvojen od operativnog dela aerodroma koji se aktivno koristi, pa nema govora o upadu u vojnu bazu niti o ugrožavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije.

Gostujući u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Božidar Spasić ocenio je da ovakve interpretacije događaja predstavljaju medijske spinove koji imaju jasnu političku pozadinu i cilj baš uoči predstojećih izbora.

Udar na vojsku i izmišljeni narativi

Spasić je istakao da se oružane snage Srbije već duže vreme nalaze pod pritiskom i napadima iz susedstva.

- Pored fantastičnih rezultata i uspeha naše vojske, svedoci smo učestalih napada iz zemalja u okruženju, koje javno sporitaju naoružavanje Srbije dok se istovremeno i same udružuju i naoružavaju. U sklopu tih pritisaka, nedavno su se na aerodromu u Batajnici pojavila dva austrijska jutjubera, koji su ušli na neobezbeđeni deo kompleksa. Reč je o izdvojenom prostoru na kom se skladišti stari rashodovani avio-otpad, preostao još iz perioda pre 2000. godine. Ti pojedinci praktično deluju kao plaćenici čiji je cilj snimanje materijala koji služi za kompromitovanje pojedinih država ili pojava.

On naglašava da iza ove akcije stoje strane obaveštajne strukture koje koordinisano deluju protiv bezbednosnog sektora Srbije.

- Reč je o delovanju po nečijem nalogu, osnovano možemo pretpostaviti da iza toga stoje zapadne službe, u direktnoj koordinaciji sa hrvatskom obaveštajnom službom. Iako je fokus javnosti proteklih dana bio usmeren na Crnu Goru, ovaj slučaj nas ponovo vraća na delovanje hrvatskog sektora i pojedinih NATO struktura. Njihov cilj je bio da dođu i naprave ozbiljan incident usmeren protiv naše vojske. Mi smo napade na oružane snage očekivali već duže vreme, ali nismo predvideli da će se oni pojaviti u ovako posrednom i specifičnom obliku - navodi nekadašnji operativac DSK.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Cilj je kompromitacija vrhovnog komandanta

Prema njegovim rečima, namera plasiranja snimaka sa otpada bila je stvaranje lažne slike o stanju u srpskom vojnom sistemu.

- Prikazivanjem tog vojnog otpada, starih aviona i helikoptera - pokušala se proturati teza kako srpska vojska i dalje koristi tu rashodovanu opremu i kako se neodgovorno odnosi prema sopstvenoj imovini. Jasno je da je reč o direktnom udaru na Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije - naglasio je Spasić i dodao:

- Cilj emitovanja tog snimka bio je da se pojača naratv o navodno ’slaboj srpskoj vojsci’, što odgovara kako stranim obaveštajnim službama koje diktiraju te procese, tako i pojedinim domaćim ’ekspertima’ koji su jedva dočekali ovakav povod. Suština ove akcije jeste kompromitacija vrhovnog komandanta, koji transparentno prikazuje stvarni napredak, modernizaciju i opremljenost naših snaga. Onda se pojave provokatori iz Austrije sa snimkom nekih otpada i to predstavljaju kao sliku celog sistema. U svakom slučaju, bio je to pokušaj naručene diskreditacije koji su oni odradili za novac.

05:07 Božidar Spasić: Svedoci smo učestalih napada iz zemalja u okruženju Izvor: Kurir televizija

Spasić navodi i da su nakon uočavanja prolaza preduzete bezbednosne mere, ali da događaj mora poslužiti kao opomena.

- Prema mojim informacijama, taj deo aerodroma je odmah obezbeđen i pokriven kamerama, ali je sama činjenica da se to desilo opomena. Strane službe, u saradnji sa unutrašnjim faktorima, gde nije ni čudo što se pojedini vojni analitičari nalaze u bekstvu na Zapadu - procenile su da mogu proći neopaženo i napraviti snimak za kompromitaciju vojske. Sve se to dešava u jeku izborne kampanje, u momentu kada opoziciji ponestaje ideja u borbi protiv predsednika Vučića. Reč je o bezbednosnom propustu koji se više nipošto ne sme ponoviti.

Sporni audio-snimak i delovanje NVO sektora

Pored događaja u Batajnici, u javnosti se pojavio i audio-snimak sa sastanka učesnika blokada. Na snimku se čuje Vladimir Tupanjac, advokat i član pravnog tima nevladine organizacije CRTA, kako okupljenima deli savete da prilikom eventualnih napada na policiju nose kapuljače kako bi sakrili identitet.

Komentarišući ovaj snimak, Spasić je podsetio na slične slučajeve iz prošlosti.

- Podsećam vas da je i nedavno pomilovana Mila Pajić držala tajne sastanke po Srbiji dajući instrukcije kako napadati policiju. Ovde je advokat izašao iz svih ustavno-pravnih okvira i nejasno je zašto još nije pozvan bar na informativni razgovor. Ovakva uputstva, od preporuka da se nose maske kako bi se sakrio identitet, do izmišljenih vesti o 'slobodnom šetanju' kroz vojne objekte predstavljaju direktnu pripremu za terorističko delovanje. Napad na policajca je teroristički akt u svakoj uređeno državi. Jasno je da pomenuti Tupanjac ne deluje samostalno; on je samo instruiran da prenese zadatak huliganima i nasilnicima na terenu, mada im pokušaji izbegavanja odgovornosti i dalje ne uspevaju.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Intenziviranje pritisaka u finišu kampanje

Za kraj je ocenio da se u narednim nedeljama, kako se izbori budu približavali, mogu očekivati novi pritisci i pokušaji destabilizacije.

- Žestoki napadi kojima su trenutno izloženi predsednik Vučić i ceo državni sistem nimalo nisu slučajni, iako se neki od njih u javnosti pokušavaju prikazati kao naivni incidenti. Kako se izborna kampanja privodi kraju, sasvim je izvesno da će organizacije poput CRTA-e, pojedinci poput Tupanjca, ali i strani agenti i špijuni - poput pomenutih austrijskih jutjubera dodatno intenzivirati svoje delovanje. Apelujem na sve građane da budu oprezni i obrate pažnju na svako sumnjivo ponašanje. Očigledno je da strana obaveštajna mreža ima snažnu podršku u pojedinim nevladinim organizacijama, advokatskim i drugim strukturama - zaključio je Boža.

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Kurir.rs

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