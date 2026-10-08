Politika
"SIGURAN SAM DA ĆE SRBIJA DONETI NAJBOLJU MOGUĆU ODLUKU 25. OKTOBRA" Vučić poslao moćnu poruku narodu: Svi zajedno za ujedinjenu Srbiju!
- Aleksandar Vučić poručio je da želi stabilnu i slobodnu Srbiju i pozvao na zajedništvo
- Istakao je da je siguran da će Srbija 25. oktobra doneti najbolju moguću odluku
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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram nalogu uz snažnu poruku: Svi zajedno za ujedinjenu Srbiju.
- Mene interesuje šta misli srpski narod i šta misle građani Srbije. Želim da Srbija bude stabilna. Želim da Srbija bude slobodna. Zato sam siguran da će Srbija doneti najbolju moguću odluku 25. oktobra. Da zajednički menjamo stvari i da idemo u budućnost.
Svi zajedno za ujedinjenu Srbiju - objavljeno je na Instagram nalogu Aleksnadra Vučića.
(Kurir.rs)
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