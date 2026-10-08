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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram nalogu uz snažnu poruku: Svi zajedno za ujedinjenu Srbiju.

- Mene interesuje šta misli srpski narod i šta misle građani Srbije. Želim da Srbija bude stabilna. Želim da Srbija bude slobodna. Zato sam siguran da će Srbija doneti najbolju moguću odluku 25. oktobra. Da zajednički menjamo stvari i da idemo u budućnost.

Svi zajedno za ujedinjenu Srbiju - objavljeno je na Instagram nalogu Aleksnadra Vučića.

 (Kurir.rs)

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