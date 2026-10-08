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Nakon poruka o Srebrenici i Ratku Mladiću, usledio je oštar odgovor mladih iz Srpske: "Republika Srpska nije genocidna tvorevina. Nismo genocidni, naši generali nisu zločinci. Izdali ste nas." Zbog ovoga su Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu zakazali hitnu sednicu, poručivši da ono što dolazi iz Srbije više ne mogu da posmatraju kao usputnu političku poruku.

Posebno zabrinjava što se ovaj jaz otvara unutar generacije koja bi trebalo da bude most između Srbije i Srpske. Dok studenti u blokadi sebe predstavljaju kao snagu budućnosti, njihovi potezi dovode u pitanje odnos prema celokupnom srpskom narodu, zbog čega poruka "Izdali ste nas" dobija mnogo širi kontekst.

O ovoj temi su u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost i novinar Uroš Piper, naglašavajući da su transparenti u Banjaluci, Palama, Foči i Lukavici direktna reakcija na višegodišnje omalovažavanje iz Beograda.

Foto: Kurir, Beta Milan Ilić

Dvojna merila i udar na Srbe preko Drine

Komentarišući reakciju studenata iz Srpske, Milana Vuković je istakla da je odgovor bio potpuno očekivan, ukazujući na duboko licemerje takozvane studentske liste.

- Krajnje je licemerno to što su odlazili u Republiku Srpsku, postavljali štandove i tražili političku podršku, dok istovremeno od glasnogovornika tog istog pokreta danima slušamo najgore uvrede na račun našeg naroda. Zalažu se za to da se Srbima iz Srpske oduzmu dvojna državljanstva, zabrani ulazak u Srbiju i ukine pravo glasa, samo zato što ih posmatraju kroz najprizemnije etikete i stereotipe.

Ona je naglasila da je nedopustivo vređati naš narod preko Drine i osporavati im pripadnost sopstvenom rodu, podsećajući na sramne komentare povodom smrti i sahrane generala Mladića.

- Nedopustivo je da vređate naš narod preko Drine i osporavate im pripadnost sopstvenom rodu. Prisetimo se samo sramnih komentara povodom smrti i sahrane generala Mladića. Ne možete davati takve izjave, a zatim očekivati podršku građana samo zato što se predstavljate kao studenti. Vi niste nikakvi studenti, već blokaderi. Jasno ste pokazali šta mislite o Republici Srpskoj i narodu koji tamo živi, a o tome dovoljno govori i podrška koja vam stiže iz Sarajeva.

Milana Vuković, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Ogoljena politika i opasne namere

Govoreći o tome da li ove poruke predstavljaju upozorenje na znatno dublje ciljeve blokaderske liste od samo uličnih transparenata i pokušaja revizije istorije, Vuković je ukazala na opasan kontinuitet njihovog delovanja.

- Događaji kojima svedočimo prethodnih dana u potpunosti su ogolili politiku ove blokaderske liste i razotkrili njene duboko antisrpske stavove. Nije slučajno što se ponovo poteže pitanje nezavisnosti naša severne pokrajine Vojvodine, prisetimo se samo da smo i na protestima u Novom Pazaru tokom protekle dve godine gledali jasne transparente koji pozivaju na stvaranje takozvane 'Republike Sandžak'.

04:52 Milana Vuković: Nisu oni nikakvi studenti, oni su samo blokaderi Izvor: Kurir televizija

Na pitanje čiji je to scenario i da li je reč o unapred osmišljenom planu gde se ići korak po korak dok se ne stave na sto najvažnija nacionalna pitanja, situacija je ocenjena kao izuzetno alarmantna.

- Kako se teme otvaraju i odgovori stižu, postaja sve jasnije koliko je situacija alarmantna. Poražavajuće je što u našem političkom, javnom i akademskom životu deluju ljudi koji zastupaju ovakve stavove. Protiv toga svi moramo podići glas. Ovde se jasno vidi da iza njihovog delovanja ne stoji želja da pomognu sopstvenom narodu, već isključivo jeftino politikanstvo, lični interes i materijalna korist zbog koje su i ušli u politiku.

Slika lažne elite i udar na temelje identiteta

Osvrćući se na činjenicu da mladi u Srpskoj ne duguju nikome izvinjenje za to ko su i odakle su, Vuković je dodala da podrška blokadera prestaje tamo gde počinju srpski identitet i dostojanstvo.

- To se ne odnosi samo na studente iz Republike Srpske, svaki mlad čovek koji ponosno ističe svoje srpsko poreklo, raširi srpsku zastavu ili peva patriotske pesme, na tim blokaderskim plenumima i zborovima odmah biva etiketiran i proglašen nepoželjnim. Stiče se utisak da je u tim krugovima poželjno isticati i hvaliti bilo koju drugu naciju i državu, osim ove jedne jedine Srbije koju svi imamo - poručila je Milana i dodala:

- U više navrata mogli smo da čujemo njihov stav o sopstvenoj državi i vidimo skaradne performanse u kojima se skvrnavi srpska zastava. Smetaju im čak i natpisi 'Ujedinjena Srbija' - iako to nije dnevno-politička poruka, već poziv čitavom narodu na sabornost, jer smo samo ujedinjeni jaki. Njima, zapravo, smeta sve što nosi srpski predznak. Napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu, prave incidente i cirkuse na velike praznike poput Vidovdana i Savindana, vređaju patrijarha i crkvene velikodostojnike, a na meti im je i Vojska Srbije. Napadaju, dakle, sve ono što čini same temelje i identitet našeg naroda.

Milana Vuković, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Totalitarni pristup i kenselovanje neistomišljenika

Sa druge strane, novinar Uroš Piper objasnio je zašto je reakcija naroda i omladine iz Srpske bila potpuno prirodna i zašto su morali da stanu u odbranu sopstvenog dostojanstva.

- Razočaranje je potpuno prirodno i razumljivo. Kada od jednog dela naroda u matičnoj državi, od strane tih blokadera - doživite ne samo različito mišljenje o političkim pitanjima, već lažno elitistički stav prema ljudima i mladima u Republici Srpskoj, to boli. Kada takav odnos dođe od sopstvenog naroda, razočaranje je ogromno - naročito jer znate da vam ni drugi u okruženju ne žele dobro - istakao je Piper.

Piper je podsetio i na nedavni pokušaj blokadera da naprave političku kampanju na terenu Republike Srpske, objašnjavajući zašto je taj potez doživeo potpuni debakl.

- Upravo zato su dobili takav odgovor i zato se neslavno završila poseta studenata-blokadera Republici Srpskoj, koja je prekinuta posle samo dva dana iako je najavljivana na pet. Njihov odnos prema Srbima u Srpskoj samo je još jedan dokaz kako se odnose prema svakome ko ne deli njihovo mišljenje u potpunosti. Kod njih ne postoji mogućnost kompromisa, ako se ne slažete sa njima sto posto i ako iskažete i najmanju sumnju u njihove poteze, automatski vas etiketiraju, kenseluju i proglašavaju za protivnika. Mladi ljudi u Republici Srpskoj su to vrlo dobro prepoznali i videli o kakvoj je lažnoj eliti reč.

Uroš Piper, novinar Foto: Printscreen

Marginalne politike koje ponovo vode glavnu reč

Kada je reč o tome ko zapravo stoji iza poruka koje dolaze sa blokada, Piper je naglasio da se radijus uticaja vrlo jasno vidi u samom sadržaju onoga što izgovaraju.

- Ove poruke su direktno upućene idejnim tvorcima te liste, a iz političkog i ideološkog ugla to su suštinski Nenad Čanak i Bojan Pajtić. To je politika koju oni zastupaju. Ono što je neverovatno jeste činjenica da govorimo o ljudima koji su na poslednjim izborima osvajali jednocifren broj glasova - Čanak oko jedan odsto, dok je Pajtić Vojvodinom vladao pre nego što je pao ispod cenzusa. Pitanje je kako takva marginalna politika danas ponovo vodi glavnu reč - rekao je Piper.

Ideološko kidnapovanje protesta i ekstremni narativi

Govoreći o načinu na koji su marginalne političke struje uspele da preuzmu studentski bunt i nametnu svoje stavove, Piper je ukazao na izuzetno opasan nivo radikalizacije.

- Zaista je neverovatno kakav uticaj imaju kada su uspeli da u potpunosti ideološki preuzmu takozvani studentski pokret i nametnu ovakav narativ. Politika i stavovi koje danas iznosi Jovo Bakić idu toliko daleko da ih ni Demokratska stranka, u vreme dok je bila na vlasti do 2012. godine, nije smela javno da zastupa - naglasio je on.

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Kurir.rs

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