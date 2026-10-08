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U javnosti se pojavio šokantan audio-snimak iz jedne niške kafane na kojem se čuje glas tamošnjeg blokadera dr Dragana Milića kako govori ko je u stvari skrojio tzv. studentsku listu i ko istinski stoji iza nje.

Pored muzike iz lokala, žamora drugih gostiju i zveckanja escajga, na snimku se čuje kako dr Milić govori sledeće:

- Glavna osoba koja je kreirala listu je Dabrica - Biljana Stojković, ona što je sad je u Demokratskoj stranci, inače je bila ne znam ni ja gde.

- Ona je glavna faca, i još jedna faca. Inače, Demokratska stranka kontroliše studentsku listu i Kreni-promeni, to je to. I sve ostalo se promeniti neće. Nema. Nema ovo je ovako, ovo je otprilike kao ono što je. 

- Ne postoji uopšte plan, ne postoji uopšte program, ne postoji ništa što je isto zanimljivo, čuje se u razgovoru dr Milića.

  Kurir.rs

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