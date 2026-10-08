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U blokaderskom pokretu došlo je do cepanja tradiocionalne opozicije i novog političkog projekta nazvanog Studentska lista. Opozicione stranke skoro da su potpuno zbrisane sa političke scene pod snagom stihije blokadera i pritiska koji teško da može da se objasni drugačije nego stranim diktatom.

Nekome je bilo vrlo stalo da u Studentsku listu usisa sve opozicione partije i polako isplivava koje su to "sile" radile da se Srbiji servira taj potpuno neprirodan, veštački i nametnut politički koncept.

Zdravko Ponoš, jedan od nosilaca liste "Evropska Srbija", koja, uprkos pritiscima, učestvuje na izborima izvan Studentske liste ide i korak dalje i upozorava da strani faktor teži uništavanju opozicije kako bi stvorio svoje političke partije.

Ponoš je rekao da je narativ o potrošenoj opoziciji ne samo prisutan, već i dominantan.

- Ja se bojim da je ova priča "možda ne možemo da pobedimo Vučića, ali možemo da sklonim postojeću opoziciju" stimulisana spolja! To je ideja da se od Srbije, u političkom smislu, napravi "spržena zemlja"! Videćemo šta će biti, da li će se iz toga izroditi nešto. Ali, smrt višestranačja je onda očigledna i može odmah da se proglasi da je to nestalo... Na toj sprženoj zemlji može nešto da samonikne. Onaj ko je uticajan može da bira šta će od toga pustiti da raste, a šta će da iščupa, kao kad kukuruz počne da raste pa kad se proređuje da onaj drugi ne smeta. Može i da se zaseje neki politički GMO, pa da se ono uzgaja i odgaja po želji, preporuci, odluci naručioca, a taj naručilac nije narod Srbije - ispričao je Ponoš za KTV Zrenjanin.

02:43 Zdrako Ponoš Izvor: KTV

Kako je upozorio, sve što nije samonikla politička opcija u Srbiji, nego veštački uzgajana, biće "poslenici nečijeg drugog interesa i služiće za tuđe interese". Na pitanje ko su samonikle partije u Srbiji, Ponoš je rekao: