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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", otkrio je danas koji su najvažniji zadaci koje će ispuniti ukoliko dobije poverenje građana.

- Pod jedan, potpuna posvećenost ljudima, briga o vama, dragi narode, i razgovor na svakodnevnom nivou. Želimo da čujemo sve vaše probleme, da ih rešavamo i to će morati da radi svaki ministar i svaki predsednik opštine ukoliko hoće. Ukoliko neće, neće biti na toj poziciji - istakao je on.

Pod dva, briga za decu i starije ljude, dodao je Vučić.

- To znači novi domovi zdravlja, nove bolnice, porodilišta, kliničko-bolnički centri. I zato ćemo da uložimo preko milijardu i tri stotine miliona evra u samo dve, dve i po godine kako bismo završili svih šezdeset i devet osnovnih, suštinskih zdravstvenih objekata na teritoriji šezdeset opština i gradova širom Srbije i time da promenimo sliku našeg zdravstva u potpunosti - istakao je on.

Vučić je rekao da je treća tačka pitanje vodosnabdevanja.

- U celoj našoj Srbiji i na severu Srbije i na jugu, u njenom centralnom delu, svuda imamo probleme sa vodosnabdevanjem, od azbestnih cevi do toga da vode nema dovoljno. Za to je potreban ogroman novac, milijarde, rekao bih i više od deset milijardi. Pravimo veliki program i da pokušamo da u narednih osam godina sve te probleme rešimo. To su važne stvari i za to očekujem i tražim vašu podršku. Hvala vam mnogo.

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