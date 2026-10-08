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Ivica Dačić, nosilac liste broj 2 "Ivica Dačić - faktor stabilnosti" poručio je da je svakom čoveku potrebna stabilna država da dođe do cilja, da na one koji je vode može da računa kada je teško.

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Foto: SPS

- Mora da bude siguran da će država stati uz njega, da humanost, solidarnost i socijalna pravda nisu zaboravljene kategorije. Socijalistička partija Srbije već 36 godina radi na tome i prošla je mnoge nedaće, teška vremena, uspone i padove, ne zaboravljajući svoje izvorne principe i ne stideći se svog delovanja u vlasti i doprinosa koji je dala napretku naše zemlje. Blokaderi su prvo hteli da dođu na vlast na ulici, sada se nadaju da će to uraditi na izborima, ali ne ide to tako. Naša tradicija i rezultati su neuništivi. Priča o propasti SPS-a potpuno je neutemeljena sve dok je vas ovde ovoliko, jer neki u celoj Srbiji nemaju ovoliku podršku - rekao je Ivica Dačić.

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