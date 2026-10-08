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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su studenta blokadera Mateja Nikolića (24) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

On se sumnjiči da je juče na javnom skupu u centru Niša odgurnuo dvadesetšestogodišnju učesnicu drugog javnog skupa.

Dvadesetšestogodišnjakinja je zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, nakon čega je otpuštena na kućno lečenje.

Foto: Privatna arhiva

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

Fizički nasrnuo na aktivistkinju SNS

Podsetimo, mlada aktivistkinja Srpske napredne stranke povređena je sinoć na stranačkom štandu u Nišu. Prema informacijama sa lica mesta, nakon ovog događaja uhapšen je Mateja Nikolić, jedan od najistaknutijih učesnika studentskih blokada u gradu.

Prema svedočenju prisutnih, Nikolić je fizički nasrnuo na aktivistkinju SNS-a i odgurnuo je, nakon čega je devojka povređena. Policija je reagovala, a Nikolić je, prema informacijama sa lica mesta, uhapšen.