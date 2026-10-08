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Doskorašnji predsednik Srbije poručio je da se vodila grčevita borba za ekonomski napredak i povećanje plata i penzija u trenucima kada su drugi blokirali puteve, naglasivši da politici nema mesta na fakultetima i u školama. Analizirajući ove poruke, gosti emisije "Jutro" na Kurir televiziji - izvršni news direktor Kurira Borko Kašanski i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost, ukazali su na nedostatak ozbiljnog programa opozicije, ali i na otvoreno mešanje stranih faktora u izborni proces u Srbiji.

Nema suštine u programu blokadera, sistemi se uspešno oporavljaju

Komentarišući političke nastupe i takozvanu studentsku listu, Borko Kašanski je istakao da 11 tačaka koje su predstavljene ne mogu činiti ozbiljan politički program.

- Jedino u čemu se ne slažem sa Vučićem jeste kada ne postoji jasna saglasnost oko programa. Međutim, njihov program nisam ni video, jer 11 tačaka koje su predstavili ne mogu da čine ozbiljan program, suštinu nismo videli. Od svih događaja, meni je najznačajniji i najsimboličniji bio skup u Valjevu, jer predstavlja jednu od dve ili tri najveće iznete laži. Taj skup je doneo zabranjenu simboliku i poruku 'Vučiću, ne možeš ići tamo', da ne spominjem napade na žene. Obojenu revoluciju su započeli nasiljem nad ženama, a tako je i završavaju.

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, najavljene blokade nisu ostvarene, a odziv na plenumima je izuzetno nizak.

- Ništa ne ide brzo i ništa ne ide lako. Mi smo kao država i društvo bili potpuno 'izbušeni' - policija, bezbednosne službe, obrazovanje, pravosuđe i mnogi drugi sistemi. Smatram da je Vučić na neki način doktorirao tu politiku. U bezbednosnim strukturama stanje je danas mnogo bolje nego pre godinu ili godinu i po dana. Slično je i u obrazovanju - iako su najavljivali blokade, od toga nije bilo ništa. Iz pouzdanih izvora znam da na plenumima ne sedi više od 20 do 30 ljudi. Inače sam po prirodi veliki pesimista i tako posmatram stvari, ali kada je reč o najavljenim događajima za 25. oktobar, mislim da ne mogu izvesti ljude na ulice - poručio je Kašanski.

04:04 Borko Kašanski: Obojenu revoluciju su započeli nasiljem nad ženama, a tako je i završavaju Izvor: Kurir televizija

Strani uticaj diktira poteze opozicije, napadaju crkvu i tradiciju

Nebojša Obrknežev naglasio je da ideologija koju zastupaju opozicioni skupovi nosi veliku opasnost za društvo, podsećajući na udare na Srpsku pravoslavnu crkvu i vladike.

- Koji građanin uopšte može da podržava takvu listu? Udarili su na naše crkve i vladike, ko su oni da tako govore? Njihovi skupovi su opasni, a ideologija koju zastupaju je veoma rizična. Jovo Bakić je nedavno na skupu u Čačku naveo okupljenu masu da laje, i svi su ga poslušali. To pokazuje koliko je situacija opasna kada ga ljudi slepo slede, jer on dobro zna šta time radi. Ranije su za nas govorili da smo 'čopor', a sada oni sami laju - deluje kao da se ta etiketa na kraju preslikala upravo na njih.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Osvrnuo se i na poslednja dešavanja u opozicionim redovima koja, kako navodi, direktno dokazuju umešanost stranog faktora.

- Jedan deo opozicije direktan je dokaz koliko su stranci umešani u čitav ovaj proces, povlačenje liste predstavlja školski primer obojene revolucije. Parandilović je prvi tvrdio da idu samostalno i bez takozvane ujedinjene liste, a onda je usledio jedan poziv i naređeno im je da se povuku. Čak i da to nisu želeli, njihovi lokalni odbori širom Srbije počeli su da se urušavaju, počev od Parandilovićevog u Bajinoj Bašti. S druge strane, deo opozicije oko Đilasa, iako se sa njima ne slažem, pokazao je da ima kičmu. Ovo što je urađeno predstavlja čisto izdajstvo prema sopstvenim biračima - zaključio je Obrknežev.

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