Slušaj vest

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić obraća se javnosti povodom današnjeg nastupa CRTE.

- I da prokomentarišem njihov izveštaj o monitoringu ovog prvog dela kampanje, i da pokažem građanima Srbije u kojoj je to meri, ostaviću samim građanima da procene da li je NVO CRTA nepristrasni, objektivni posmatrač na izborima, koji je tu samo da utvrdi da li postoje izborni uslovi, ili je CRTA aktivni učesnik ovih izbora, pretvarajući se iz pozicije NVO koja bi trebalo da bude percipirana kao nepristrasna, objektivna i kredibilna, a da završi svoj deo posla u cilju pomoći jednoj izbornoj listi - rekla je ona.

Ana Brnabić podseća da je CRTA odbila poziv RTS da učestvuje u debati sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i sa Ilijom Srdanovićem.

Foto: Ilija Ilić

- Ja sam mislila da je to jako dobar način da konačno pred čitavom Srbijom kažu šta nije dobro u kampanji, i da pitaju onoga kog svaki dan optužuju da je nedemokrata, diktator i da je kriv zbog nepostojanja izbornih uslova, a to je Aleksandar Vučić. Tada su odbili, rekli su da su posmatrač, a ne učesnik u izbornoj trci - podseća ona.

Ona je istakla da od januara 2025. godine CRTA apsolutno jasno, otvoreno i bez ikakve zadrške i sakrivanja kreće da objavljuje apsolutnu podršku protestima.

- I onome što je na kraju postala politička grupacija nazvana ironično, možda cinično, studentska lista. Najstarija lista koja učestvuje na izborima, pa kada nam kažu da nećemo da stanemo uz našu mladost, mi kažemo da je mladost svuda osim na toj listi. Evo u januaru 2025. godine CRTA objavljuje poziv za protest na Slaviji, odakle su išli do VJT. Dakle, ovo je objava od 16. januara. Sutradan već, CRTA nastavlja sa sličnim objavama, ovo je 17. januar 2025. godine. Da li je ovo nepristrasna i objektivna NVO, i da li oni mogu da kažu da kao takvi, sa punim kredibilitetom učestvuju na ovim izborima. Da ili ne, ili biće da su politički akter koji aktivno učestvuje na izborima - kazala je potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Foto: Ilija Ilić

Nastavila je da prikazuje razne objave CRTE, gde su se direktno mešali u politički život.

- 1. februara 2025. godine su zvali na blokadu mostova u Novom Sadu. Ne ukazuju oni da je u skladu sa Ustavom da ako želite nešto da blokirate, da morate da registrujete i prijavite, ne, oni promovišu nelegalne skupove kakvi ne bi bili dozvoljeni u bilo kojoj zemlji EU - naglasila je ona.

Podseća da je CRTA u jednom trenutku postala ekspert i za zvučno oružje.

- Dakle, umešali su se i u lažnu aferu zvučni top, i to najgore od svih. CRTA je rekla da je to bio vorteks. Vorteks bi verovatno razduvao i razvalio svakoga na tom skupu, zajedno sa zastavama i cvećem. Njima to nije smetalo da kažu da je to bio "nevidljivi vorteks". Dalje, jula 2026. godine objavljuju lažno istraživanje, a videćemo kad se završe izbori, a mora da su bili u pravu, dobijaju neverovatne sume od svojih sponzora. Dakle objavili su istraživanje da je studentska lista apsolutni favorit, a SNS kaska za njima. Naravno, to lažno istraživanje je objavljeno kako bi se forsirao narativ da studenti svakako pobeđuju - kazala je potpredsednica Glavnog odbora SNS.

Foto: Ilija Ilić

Kaže da su na to istraživanje reagovali i predstavnici stranaka opozicije, koji su rekli da je CRTA to isto radila i u prethodnim izbornim ciklusima.

- I rekli su da će ih ovaj put nakon izbora tužiti za obmanjivanje javnosti. Ponavljam, to nije rekao Aleksandar Vučić, već opozicioni političari. U avgustu 2026. godine CRTA aktivno učestvuje u levom krilu studentskih protesta, i tako Raša Nedeljkov učestvuje u Pirotu na tribini. I vidite koliko su nepristrasni kada sede ispod banera studenti pobeđuju - kazala je Ana Brnabić.

Ana Brnabić podseća da je CRTA komentarisala vesti o pobedi SNS na lokalnim izborima rečima da im "nisu prijale takve vesti".

- Trebalo je da budete nezavisni u odnosu na bilo kog političkog aktera, a znači te vesti vam nisu prijale. I da citiram opet Rašu Nedeljkova: "Kada se pojavi alternativa, snaga, organizovana nasmejana lica koja čestito pokušavaju da brane integritet izbornog procesa, tada druga strana nema odgovor". To su oni nepristrasni i objektivni koji je li, u jednom političkom akteru vide nasmejana lica - kazala je ona.

Foto: Ilija Ilić

Dodaje i da je CRTA krenula u GOTV kampanju, gde pozivaju svoje ljude da glasaju, ističući da je to stranačka kampanja.

- Oni koriste ljude koji su već javno podržali studentsku listu, kao što su Aleksej Bjelogrlić ili Kesić. Samo oni učestvuju u Crtinoj kampanji, i time pozivaju sve one koji glasaju za studentsku listu. To je apsolutno politička kampanja. Toliko o tome koliko su nepristrasni i objektivni - naglasila je Ana Brnabić.

Kaže da je David Krstić, jedan od pravnih eksperata CRTA, zamenik člana RIK kog je imenovala studentska lista.

- Ovo je dokument koji to potvrđuje. E sada zamislite igrom slučaja, David Krstić je i pravni ekspert CRTA. A ta CRTA će nama da procenjuje kakvi su izborni uslovi. A drugi pravni ekspert CRTA Vladimir Tupanjac je bio taj koji je obučavao pristalice studentske liste kako da napadaju policiju. Zamislite kako bi to prošlo recimo u Velikoj Britaniji. To je NVO koja promoviše valjda vladavinu prava i demokratiju, i koja će nama pričati da li postoje dobri izborni uslovi ili ne naglasila je ona.

Foto: Ilija Ilić

Dodaje da CRTA nikada nije reagovala na akt nasilja ako je bilo provedeno protiv bilo koga ko je kandidat na listi Aleksandar Vučić - Ujedineja Srbija, ili pristalica te liste.

- Čak ni kada je u Novom Sadu jedna žena udarena u glavu od strane jednog muškarca, CRTA se nije oglasila. Ni kada su naši aktivisti napadnuti sekirom u Kuli. Nisu reagovali ni na 24-časovnu kampanju televizija poput Nova S i N1. Niti na pisanje medija kao što je Radar, čija je jedina urednička politika dehumanizacija Aleksandra Vučića. Nisu reagovali ni na spotove FDU, koji je državni fakultet, a što je protiv Ustava Srbije i zakona Republike Srbije - naglasila je ona.

Podseća da su ti spotovi brendirani logom FDU, i da se CRTA nijednom nije oglasila o tom pitanju.

- CRTA je ono što se podrazumeva kao kampanja trećih lica. To su ljudi koji iz pozadine učestvuju, lobiraju i promovišu jednu izbornu listu koja učestvuje na izborima. Ovo bi morala da istraži Agencija za sprečavanje korupcije, zato što je uvek pitanje, sve ono što radi CRTA, kao što je GOTV kampanja, ne ulazi u finansijski balans što bi studentska lista morala da prijavi. Ali CRTA mora to da prijavi, zato što na to troše ogromne resurse - dodala je Ana Brnabić.

Foto: Ilija Ilić

Ona kaže da se mora objasniti i poreklo novca, pošto se stranim novcem plaća politička aktivnost u Srbiji.

- I da se stranim novcem poziva i lobira za jednu političku stranku koja učestvuje na izborima, što znači na kraju krajeva da Agencija za sprečavanje korupcije mora da reaguje, i da traži izveštaje o svemu ovome. Mi ćemo nastaviti o tome da pričamo, i izvestićemo nadležne organe sa svim dokazima - kazala je potpredsednica SNS.

Pitala je čijim novcem se to plaća, kako se finansira, i istakla je da je to brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije.

Ana Brnabić je istakla da nije protiv organizacija civilnog društva, ali da takve organizacije ne smeju biti politički pristrasne ili nepristrasne.