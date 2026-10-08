PROGRAM IM JE "TUĆI ĆEMO ŽENE", EKONOMSKI PLAN IM JE "OPLJAČKAĆEMO SRBIJU" Vučić: Hoće da nam vrate lopove koji su nam prodali i uništili sve
- Vučić poručuje da će se sam boriti protiv političkih protivnika, koji nemaju stav o Kosovu, sankcijama Rusiji i ključnim državnim pitanjima
- Blokaderima je cilj rušenje i ekonomsko uništenje Srbije - žele da vrate lopove koji su prodali i uništili zemlju
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je da će se boriti sam protiv svih do konačne pobede, ističići da politički protivnici nemaju stav o ključnim državnim pitanjima poput Kosova i Metohije i sankcija Rusiji, već da im je cilj rušenje i ekonomsko uništenje zemlje.
- Dve godine su nam rušili Srbiju. Kad ih pitaš o Kosovu i Metohiji kažu "Dža". Kad ih pitaš o sankcijama Rusiji kažu "Bu". Ekonomski plan im je "opljačkaćemo Srbiju".
Hoće da nam vrate one lopove koji su nam prodali i uništili sve. Hteli su da razore porodice. Program im je "tući ćemo žene". Borićemo se protiv svih vas zajedno, sami protiv svih vas koji Srbiju želite na kolenima.
Borićemo se do konačne pobede. Ne damo vam Srbiju - poručio je Vučić na Instagramu.
(Kurir.rs)
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