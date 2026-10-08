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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je da će se boriti sam protiv svih do konačne pobede, ističići da politički protivnici nemaju stav o ključnim državnim pitanjima poput Kosova i Metohije i sankcija Rusiji, već da im je cilj rušenje i ekonomsko uništenje zemlje.

- Dve godine su nam rušili Srbiju. Kad ih pitaš o Kosovu i Metohiji kažu "Dža". Kad ih pitaš o sankcijama Rusiji kažu "Bu". Ekonomski plan im je "opljačkaćemo Srbiju".

Hoće da nam vrate one lopove koji su nam prodali i uništili sve. Hteli su da razore porodice. Program im je "tući ćemo žene". Borićemo se protiv svih vas zajedno, sami protiv svih vas koji Srbiju želite na kolenima.

Borićemo se do konačne pobede. Ne damo vam Srbiju - poručio je Vučić na Instagramu.

(Kurir.rs)

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