da li je ovo moguće

da li je ovo moguće

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Bivši predsednik Srbije Boris Tadić otputovao je u Bangladeš, gde se sastao sa predstavnicima studentskog pokreta koji je 2024. godine učestvovao u rušenju tamošnje vlasti. Tadić je iskustva te revolucije pokušao da poveže sa studentskim protestima u Srbiji, prećutkujući da je revolucija u Bangladešu odnela blizu 1.500 života!

- Bilo mi je zadovoljstvo da u Bangladešu razgovaram sa studentima koji su pre dve godine pokrenuli i sproveli revoluciju i omogućili promene u ovoj zemlji - napisao je Tadić u objavi na Iksu.

Ono što Tadić nije napisao, to je da je prema izveštajima UN i Hjuman rajts voča tokom revolucije u Bangladešu ubijeno oko 1.500 ljudi, a više hiljada ih je ranjeno.

Osim tog krvoprolića, koje sada Tadić priziva za Srbiju, Bangladeš se suočava sa padom privatnih investicija koje su na nivou od 21,5 odsto BDP-a, što je najniži nivo u poslednjih 14 godina. Zemlja se bori sa inflacijom od oko 11 odsto i sa drastičnim padom deviznih rezervi, a Svetska banka procenjuje da su milioni građana gurnuti ispod granice siromaštva.

Ali, ni to nije sve! Ključna privredna grana zemlje - proizvodnja odeće - pretrpela je gubitke usled štrajkova, zatvaranja fabrika i pada poverenja stranih kupaca. Zbog ekonomske krize, Bangladeš je zatražio odlaganje izlaska iz statusa "najmanje razvijenih zemalja“ (LDC) za 2029. godinu.

Eto, takvu budućnost za Srbiju priželjkuje i priziva Boris Tadić!